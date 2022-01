Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Hornets : 116-109

Raptors @ Pistons : 87-103

Suns @ Pacers : 112-94

Celtics @ Sixers : 99-111

Warriors @ Bulls : 138-96

Hawks @ Heat : 118-124

Cavs @ Spurs : 114-109

Mavs @ Grizzlies : 112-85

Rockets @ Kings : 114-126

Retour réussi pour Luka Doncic, les Mavericks vont-ils enfin décoller ?

- La série de 11 victoires consécutives des Memphis Grizzlies a pris fin brutalement à domicile cette nuit. Ja Morant et ses camarades tiraient un peu la langue et ont pris de plein fouet la bonne dynamique des Mavs (8 victoires en 10 matches), leur défense solidifiée et le talent de Luka Doncic.

Le Slovène a compilé 27 points, 12 rebonds et 10 passes et a donné le ton en deuxième mi-temps (18 de ses 27 pts) pour que les Texans prennent le large et stoppent l'équipe la plus en forme de la ligue.

Frank Ntilikina est entré en jeu 3 minutes pour participer à la fête.

- Les derniers choc entre équipes du haut de tableau ont été un peu compliqués pour les Bulls. Après s'être fait écraser par Brooklyn, les Bulls ont passé une soirée cauchemardesque à la maison contre les Warriors. Non seulement ils ont pris une nouvelle rouste de 42 points en étant hués par leurs fans à la pause (77-38), mais ils ont en plus perdu Zach LaVine en tout début de match après une inquiétante blessure au genou...

Une fois le gros du boulot fait, on a pu voir Jonathan Kuminga se régaler en sortie de banc avec 25 points à 10/12.

- Les Suns ont assez sereinement pris la mesure des Pacers, avec une partition énergique de Devin Booker (35 pts), Deandre Ayton (27 pts, 12 rbds) et Chris Paul (12 pts, 9 pds) pour conforter leur première place en NBA.

CP3 a en plus réalisé l'action la plus spectaculaire avec ce Shammgod qui a donné un tour de rein au pauvre Domantas Sabonis.

- La fratrie Wagner est allée donner la leçon à Charlotte avec 45 points (26 pour Mo et 19 pour Franz) en cumulé pour surprendre les Hornets. Le Magic n'avait plus gagné depuis Noël et reste bon dernier de la ligue malgré ce résultat encourageant.

Jalen Suggs a fait son retour sur les terrain après sa fracture du pouce et a fait une entrée remarquée : 12 points, 7 passes, 6 rebonds à 5/8.

- Killian Hayes était titulaire pour participer à la victoire des Pistons à domicile contre Toronto. Detroit est dans une plutôt bonne passe (5-3 sur les 8 derniers matches) et a assez facilement dominé des Raptors amorphes.

Trey Lyles (21 pts), Cade Cunningham (18 pts) et Hamidou Diallo (18 pts) ont mené la charge, avec un Hayes qui a fait un peu de tout (5 points, 5 passes, 5 rebonds, 2 interceptions et 1 contre) en 26 minutes.

🇫🇷 Frenchie Time @iam_killian | vs. Raptors 5 PTS | 6 REB | 5 AST | 2 STL | 1 BLK Killian Hayes & les @DetroitPistons l'emportent 87-103 ! #Pistons #NBASundays | PHX@DET

19H00 sur beIN SPORTS pic.twitter.com/SHS3Z69h3L — NBA France (@NBAFRANCE) January 15, 2022

- Les Sixers ont repris leur marche en avant en s'imposant assez tranquillement à la maison face aux Sixers. Joel Embiid (25 points, 13 rebonds) n'est pas venu à bout du record de matches consécutifs à 30 points ou plus pour un joueur de Philadelphie. Il restera co-détenteur de la marque (8 matches de suite) avec deux petits joueurs de rien du tout : Allen Iverson et Wilt Chamberlain.

- Le Heat est venu à bout de Hawks déplumés et déprimants grâce à un meilleur finish. Tyler Herro (11 de ses 24 points dans le 4e quart-temps), Jimmy Butler (23 pts), de retour d'une absence de trois matches, et la paire Omer Yurtseven (17 pts, 11 rbds) - PJ Tucker (17 pts) ont fait le job.

L'ADN défensif du Heat a repris le dessus dans le 4e quart-temps, puisque les Hawks ont commis plus de pertes de balle (7) qu'ils n'ont marqué de panier (6) sur cette période.

- Darius Garland rêve du All-Star Game et il a bien raison d'y croire. Le meneur des Cavs a encore sorti un match de haut niveau face aux Spurs cette nuit, avec 32 points et un rôle important dans le run décisif des 6 dernières minutes du match.

Jarrett Allen (17 pts, 16 rbds) a également bien contribué pour permettre aux Cavs de résister au nouveau très bon match de Dejounte Murray (30 pts, 14 rbds, 8 pds).

Les Spurs ont perdu 7 de leurs 8 matches NBA en 2022 et on imagine que Pop commence à faire grise mine...

- Après un départ calamiteux, les Kings ont réussi à renverser Houston. Les deux hommes-clés du succès californien : Marvin Bagley Jr (26 pts, 13 rbds) et De'Aaron Fox (27 pts, 8 pds).

Les Rockets ont perdu 16 de leurs 20 derniers matches.