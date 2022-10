Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Nets : 129-125, après prolongation

Clippers @ Thunder : 110-118

Heat @ Warriors : 110-123

Grizzlies @ Kings : 125-110

- Depuis le début de la saison, les stars de la ligue adorent affronter les Nets. Après Ja Morant (38 pts) et Giannis Antetokounmpo (43 pts), c'est Luka Doncic qui a pu faire son récital contre Brooklyn, dans un match achevé en prolongation sur une masterclass du génie slovène. Doncic est devenu le 10e joueur de l'histoire à avoir au moins trois triple-doubles à 40 points à son actif en NBA.

Luka a porté les Mavs sur ses épaules à la manière d'un MVP : 41 points, 14 passes et 11 rebonds, avec les actions justes et pertinentes durant la prolongation pour alimenter Tim Hardaway, Maxi Kleber ou Reggie Bullock plutôt que de forcer la décision individuellement.

Les Nets, qui affichent désormais un bilan de 1-4, s'en sont à nouveau un peu trop remis à Kevin Durant (37 pts) et Kyrie Irving (39 pts) dont les cartons offensifs n'ont pas encore de vrais effets positifs sur leurs camarades.

- On ne sait pas vous, mais ici à chaque action folle de Luka Doncic, on entend le refrain de "It's a kind a magic" résonner dans notre tête en même temps. Essayez, vous verrez, ça colle bien. Sur celle-ci, par exemple.

- Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et puis c'est toujours agréable quand il ne fait pas ça contre la France, hein ?

Pour le plaisir on se fait les highlights de Luka Dončić dans la victoire face aux Nets en prolongation : - 41 POINTS 🏀

- 13 ASSISTS 🌟

- 11 REBONDS 🖐️

- 3 STEALS 🕴️

- 14/27 AU TIR 🏹 Un bien joli triple-double 🌟 (1/2) pic.twitter.com/7EzsfHP1t2 — Dallas Mavs France (@DallasMavsFr) October 28, 2022

- On a cru que la soirée serait bonne pour Ben Simmons quand on a vu ses partenaires le rechercher au poste dès la première séquence de jeu. Malheureusement, l'impact a été encore un peu trop timide : 7 points, 4 passes, 8 rebonds à 3/7, avec un raté qui va injustement faire le tour des réseaux tant il est symbolique de son manque de confiance en attaque.

Airball au layup… Bon, c'est déjà une bonne chose que Ben Simmons tente sa chance et monte au cercle. Par contre, la finition, ce n'est pas encore ça. pic.twitter.com/5v3xvpd2MP — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) October 28, 2022

- Les Warriors se sont relancés en dominant Miami à domicile. La partie a été serrée et le Heat espérait encore combler son petit retard dans le 4e quart-temps. C'est le moment qu'a choisi Stephen Curry (33 pts, dont 10 dans le dernier QT) pour faire danser Tyler Herro, planter à 3 points et donner 8 points d'avance aux siens. La célébration en dit long sur la joie de Steph de faire repasser son équipe dans le positif (3-2).

Steph Curry doing Tyler Herro absolutely DIRTY my god what filth lmaooo pic.twitter.com/XOPmnGjCbT — Joe Viray (@JoeVirayNBA) October 28, 2022

- Les Clippers sans Kawhi Leonard, c'est quand même pas fou dans ce début de saison... L.A. a perdu pour la deuxième fois de suite face à Oklahoma City, en prenant à nouveau un bon match de l'ancien Clipper Shai Gilgeous-Alexander dans les dents (24 points, 6 passes, 5 rebonds, 3 steals), mais aussi le réveil de Luguentz Dort, un peu dans le dur offensivement depuis le début de la saison. Le Québécois a très bien défendu - pléonasme - sur Paul George, mais a aussi ajouté 21 points à 9/15.

Nicolas Batum est sorti du banc pour apporter 7 points, 2 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 1 contre en 21 minutes. Ousmane Dieng (2 points, 1 passe) a lui passé 13 minutes sur le parquet pour OKC.

- Les Kings ont apparemment décidé de soutenir leurs ennemis des Lakers dans leur incapacité à gagner un match cette saison. Sacramento est à 0-4 après une nouvelle défaite à domicile face à Memphis. Celle-ci n'a rien de honteux, tant les Grizzlies sont solides et sûrs de leur force. Quant Ja Morant n'a pas besoin de scorer plus de 22 points et peut laisser Desmond Bane continuer à gagner en confiance (31 pts à 6/8 à 3 pts) et en responsabilités, c'est que tout va bien.

Memphis a construit son succès petit à petit en donnant constamment l'impression d'être en contrôle. Taylor Jenkins a même pu donner du temps de jeu et de l'exposition au rookie Jake LaRavia, qui ne s'est pas privé pour apporter 13 points et 9 rebonds avec un différentiel de +24.

Mike Brown attend donc toujours sa première victoire à la tête des Kings. L'introduction de Keegan Murray (18 pts, 6 rbds) dans le cinq de départ, n'a pas encore eu l'effet escompté, mais le rookie a encore montré de bonnes choses.

