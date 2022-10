Mook REVERSE : Welcome (back) to NEW YORK !

Découvrez et commandez vite la nouvelle version premium de notre Mook REVERSE #4 spécial New York !

Depuis le temps que vous nous le demandiez et que nous avions hâte de pouvoir vous répondre, nous avons décidé de rééditer notre Mook #4 spécial New York dans un format PREMIUM !

Ce numéro était épuisé depuis presque deux ans maintenant et nous avons donc fait le maximum pour lui redonner vie et le rendre encore plus beau et complet que jamais.

On est venu présenter le Mook #4 spécial NEW YORK chez First Team

UN MOOK XXL BIG COMME MANHATTAN

Le résultat, comme nous l'expliquions dans le First Day Show de nos acolytes de First Team, c'est un Mook de 320 pages bourrées d'histoires, d'entretiens, de portraits et de photos pour capter l'essence même de ce qui fait de New York la Mecque du basket.

Par rapport à l'édition originale de ce mook, nous avons donc rajouté 120 pages originales et inédites pour aller encore plus au fond des choses et mieux mettre en valeur et en perspective la culture basket de cette ville unique.

De par son volume et son format (couverture cartonnée rigide, papier 120 gr), jamais le Mook ne s'était autant rapproché du livre d'art.... mais ce n'est pas tout.

UN MOOK / 3 FORMULES POSSIBLES

Comme nous savions que ce numéro était attendu, nous avons décidé de vous le proposer en trois éditions différentes.

Pack 1

La réédition du Mook REVERSE #4 Premium, 320 pages de concentré de culture pour tout connaître de la richissime histoire du basket à New York.

Pack 2

limité à 500 exemplaires

La réédition du Mook doté d'une surcover additionnelle et originale

+ une planche de stickers spécialement conçus pour cet opus

+ une carte à collectionner

Pack 3

limité à 100 exemplaires

La réédition du Mook doté d'une surcover

+ une planche de stickers spécialement conçus pour cet opus

+ une carte à collectionner

+ une lithographie de la cover, signée et numérotée par Yann Dalon, l'artiste qui a réalisé la couverture.

Lithographie signée et numérotée expédiée séparément sous emballage carton, cadre non inclus.

Comme toujours, chacune de ces différentes formules est produite avec amour, attention, soin du détail et en édition limitée ! Attention donc à ne pas tarder, car une fois épuisé, il n'est pas dit que ce Mook sera réédité une nouvelle fois à l'avenir.

Les différents packs sont d'ores et déjà disponibles à la précommande et les expéditions des Mooks débuteront le 10 novembre prochain, les lithographies partiront à la fin du mois.

Magic, Luka, Nando… les 🧠 sont dans le Mook REVERSE #10 !