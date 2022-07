Magic, Luka, Nando… les 🧠 sont dans le Mook REVERSE #10 !

"Luxe, calme et volupté" !

On ne sait plus si c'était Charles Oakley, Charles Barkley ou Charles Baudelaire qui s'exprimait ainsi, mais on ne saurait mieux décrire notre sentiment au moment où nous avons pu enfin prendre dans nos mains le Mook REVERSE #10 spécial PLAYMAKERS qui vient de paraître !

Certains d'entre vous l'ont déjà réceptionné également et si vous êtes abonné ou que vous l'aviez précommandé, il ne devrait plus tarder à vous parvenir.

Comme vous le savez, ce Mook de 240 pages a été intégralement pensé par et surtout POUR des fondus de basket. Ce Mook, c'est avant tout le vôtre. Donc n'hésitez pas à faire part de vos coups de cœur (ou de vos coups de gueule) de façon à ce que nous puissions continuer à vous proposer la meilleure publication imaginable.

Partagez vos images du Mook et vos commentaires en nous taguant sur nos différents réseaux (Instagram, Twitter etc.) et nous nous ferons un plaisir de vous répondre et d'en faire profiter notre communauté.

Et si vous ne l'avez pas encore commandé ou que votre abonnement est terminé, il est encore temps de mettre la main sur cet opus pour en profiter au soleil.

Comme vous le savez, nos numéros font l'objet d'une édition limitée et notre tout nouvel opus - le Mook #10 spécial PLAYMAKERS - ne fait pas exception à la règle

Pour être sûr de ne pas le manquer - tirage limité oblige -, on ne saurait trop vous encourager à vous (ré)abonner dès maintenant ou à le commander au plus vite tant qu'il en reste encore !

240 PAGES

PLEINES A RAS BORD !

En guise de nouvelle piqûre de rappel, re-voici une petite présentation de ce Mook dédié aux PLAYMAKERS.

Nando De Colo : A coups de paniers clutchs et de passes plus que décisives, le petit Prince des Mauges s’est hissé sur le toit du basket européen. On ne pouvait pas rêver mieux comme rédacteur en chef exceptionnel pour ce numéro.

Table ronde : Edwige Lawson-Wade, Arnaud Guppillotte et Brian McCormick, tous trois spécialistes du playmaking à leur manière, nous aident à y voir plus clair dans les nuances et les implications du concept le plus important du basketball.

Magic Johnson : Le Point G.O.A.T. n’a peut-être pas eu de successeurs à son poste, mais il a révolutionné le basket comme personne d’autre.

La science des choix : Voyage dans le cerveau à la découverte du processus mental qui fait d’un joueur un grand playmaker

Chris Paul : Brillant, calculateur et manipulateur, le meneur le plus cérébral de l’histoire ne laisse jamais rien au hasard.

Le point de non-retour : Un créateur sans tir extérieur peut-il encore porter une franchise ambitieuse ?

Steve Nash : Le double MVP était un peu trop en avance sur son temps. Sa legacy n’en est que plus grande.

Sue Bird : L’oiseau timide est devenue une meneuse d’exception sur les parquets et en dehors. Vous avez dit G.O.A.T. ?

Luka Doncic : Le petit Prince du playmaking a brûlé toutes les étapes. Et devrait régner sur la ligue pendant de nombreuses années. Long live the (future) King !

Nikola Jokic : Comment un (very) big man de 2,11 m et 130 kg a transformé l’image qu’on se fait d’un playmaker.

John Stockton : Avec un physique de banquier, mais une science du jeu sans égal, John Stockton est devenu l’un des plus grands meneurs de jeu et d’hommes à avoir foulé un parquet.

Entretien avec Chris Oliver : Comment les coaches modernes envisagent le playmaking et comment ils forment les futurs maîtres du jeu.

Tinker Hatfield : L’architecte de Nike a emmené le design des sneakers dans une nouvelle dimension en façonnant les paires les plus iconiques des trente dernières piges.

Antoine Rigaudeau : Oubliez les Louis, Charles et autres Henri, le plus grand Roi que la France et même l’Europe aient connu se prénomme Antoine.

Hall of Fame Playmakers : Impossible d’en faire un recensement exhaustif, alors on vous a concocté une liste un peu subjective de tous les playmakers qui nous ont marqués. Que du lourd !

Nidal Nasser : Même en e-sport, on a besoin d’un playmaker. L’un des meilleurs de la planète nous emmène dans une plongée dans les coulisses de la NBA 2K League.

Et aussi : First Team, DubNationFr, Jacques Monclar, Kendrick Lamar, Thierry « Play Mec » Normandie et les shoes folles de Penny.

BOOSTEZ VOTRE QI BASKET 🧠🏀

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains joueurs ont tendance à être plus souvent encore en lice que d’autres à cet instant de la saison, ou bien comment Magic Johnson et Nikola Jokic font pour trouver systématiquement le coéquipier démarqué, de quelle manière s’y prennent Chris Paul ou Luka Doncic pour manipuler aussi bien le cours d’une rencontre, pourquoi J.R. Smith est un jour parti dans le mauvais sens durant un match de finales NBA, sur quoi repose le mouvement perpétuel de l’attaque des Warriors ou que vous avez un jour tout simplement eu envie de hurler à votre écran « Mais c’est quoi, en vrai, le QI basket ?! », alors ce numéro du Mook REVERSE est pour vous !

