Les résultats de la nuit en NBA

Grizzlies @ Magic : 123-115

Celtics @ Mavs : 124-95

Jazz @ Rockets : 131-114

Clippers @ Nuggets : 91-122

- Quoi de mieux pour le Jazz, que de mettre fin à une série de 5 défaites avec un carton de Lauri Markkanen ? Le Finlandais a signé le plus gros match offensif de sa carrière en NBA cette nuit contre Houston, histoire de s'inscrire dans la folle dynamique de scoring qui sévit sur la ligue en ce moment.

Markkanen n'a marqué "que" 49 points, mais il fallait bien ça pour permettre à Utah de se défaire de Rockets tenaces qui ont pris la tête dans le 3e quart-temps avant de plier sous les coups du "Finnisher", qui a shooté à 15/27.

Le Jazz a placé un 14-0 dans le 4e quart-temps qui a calmé le public de Houston, un peu excité par les 30 points de Jalen Green.

Lauri Markkanen went OFF in the Jazz W: 49 PTS (career-high)

8 REB

- Dallas restait sur 7 victoires de suite mais est tombé sur un os lors de la venue des Celtics au Texas. Boston avait besoin de se reprendre et l'a fait avec brio, en limitant les Mavs sous les 100 points et Luka Doncic à la portion congrue (23 pts à 7/23), lui qui tournait à 44.5 points de moyenne sur les 4 derniers matches. En plus de ce sérieux défensif, Boston a pu compter sur Jayson Tatum, qui a aidé les fans à oublier la terrible défaite 150-117 contre OKC quelques jours plus tôt.

Tatum a été à la hauteur du rendez-vous entre aspirants MVP. L'ailier All-Star a signé le deuxième triple-double de sa carrière face au n°2 de la spécialité cette saison en NBA, avec 29 points, 14 rebonds et 10 passes.

Face au scénario contrariant - Boston menait de 24 points - Doncic n'a pas joué du 4e quart-temps.

- Le Magic a tenté de freiner les Grizzlies, mais rien n'y fait. En ce moment, Memphis est une force tranquille et enchaine les victoires. La cinquième de suite est survenue cette nuit sur le parquet d'Orlando. Malgré le comeback des Floridiens dans le 4e quart-temps, le groupe de Taylor Jenkins a conservé son calme et une avance confortable pour rester co-leader de l'Ouest.

Ja Morant (32 pts), Jaren Jackson Jr (31 pts, 10 rbds) et Ziaire Williams (16 pts en sortie de banc) ont fait le gros du travail en attaque pour répondre à Paulo Banchero (30 pts, 9 rbds) et Franz Wagner (22 pts).

- Denver, justement, a résisté aux assauts à distance de Memphis avec une facilité déconcertante. Les Nuggets ont dominé les Clippers sans avoir besoin de faire jouer leurs cadres plus que de raison.

La franchise du Colorado a compté jusqu'à 43 points d'avance et Nikola Jokic (12 pts, 9 pds, 6 rbds) a pu aller suivre les résultats du tiercé en deuxième mi-temps. Jamal Murray a lui inscrit 13 de ses 18 points dans le premier quart-temps avant de déléguer la tâche au second unit. Bones Hyland (16 pts), Vlatko Cancar (15 pts) et Zeke Nnaji (13 pts) ont ainsi pu se faire plaisir.

C'est la 8e victoire en 10 matches pour Denver.