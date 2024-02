Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Cavs : 119-121

Nets @ Magic : 81-108

Warriors @ Wizards : 123-112

Jazz @ Hawks : 97-124

Sixers @ Celtics : 99-117

Pelicans @ Knicks : 115-92

Spurs @ Wolves : 105-114

Pistons @ Bulls : 105-95

Hornets @ Bucks : 85-123

Rockets @ Thunder : 95-112

Heat @ Blazers : 106-96

Wembanyama et les Spurs finissent leur road trip sur une note amère

- Un délire total. Une folie sans nom. Max Strus doit encore être en train de planer à 10 km au-dessus de la salle des Cavs à l'heure qu'il est, après la fin de match qu'il a vécue et qu'il a fait vivre aux fans de Cleveland contre Dallas. Non seulement l'ancien joueur du Heat a marqué 5 paniers à 3 points dans les 4 dernières minutes du match pour gommer les 10 points de retard de son équipe, mais en plus il s'est offert le deuxième game winner le plus lointain de l'histoire de la NBA. Au buzzer et depuis son propre camp, Strus a fait filoche et déclenché une hystérie collective dans l'Ohio.

Max Strus a fini avec 21 points à 7/10, pour gâcher le match colossal de Luka Doncic (45 points, 14 assists, 9 rebonds) et ce qui aurait dû être un succès pour les Texans après le panier de PJ Washington à deux secondes de la fin.

- Le duel entre Rudy Gobert (13 pts, 17 rbds, 4 blks) et Victor Wembanyama (17 pts, 13 rbds, 5 asts, 4 blks), en tout cas entre leurs deux équipes, a tourné à l'avantage du plus expérimenté des deux. Vous pouvez lire le recap de Benjamin Moubèche, notre correspondant à San Antonio, qui a comme toujours suivi la rencontre de très près. On notera simplement qu'Anthony Edwards (34 pts) s'est blessé à la cheville en première période mais est revenu finir le job ensuite.

- OKC continue de coller aux basque des Wolves en tête de la Conférence Ouest. Pour la deuxième fois en 48 heures, le Thunder a dominé Houston grâce au métronome Shai Gilgeous-Alexander (31 pts), aidé par Jalen Williams (24 pts) et Chet Holmgren (18 pts, 13 rbds, 3 blks), pour contrecarrer les plans d'Alperen Sengun (23 pts, 11 rbds, 6 asts) et des siens.

