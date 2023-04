Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Cavs : 106-95

Lakers @ Grizzlies : 99-116

Heat @ Bucks : 128-126, après prolongation

Warriors @ Kings : 123-116

---

Cleveland Cavaliers 1-4 New York Knicks

New York n'avait plus passé un tour de playoffs depuis 2013. C'est chose faite ! Les Knicks ont validé l'avantage psychologique et comptable pris ces derniers jours en allant remporter le game 5 à Cleveland, pour plier une série finalement beaucoup moins serrée que ce que l'on pensait.

Les Knicks ont mené de bout en bout dans le match de cette nuit, dominant encore les débats dans l'intensité et la bataille du rebond (48-30). Sans avoir besoin d'être exceptionnels en attaque, comme depuis le début de cette série finalement, les joueurs de Tom Thibodeau ont juste eu à être meilleurs dans le domaine que les Cavs.

Donovan Mitchell et les siens n'ont pas su répondre aux attentes, que ce soit dans l'application des préceptes défensifs qui ont fait leur succès en régulière, ou à la finition, avec un Mitchell pas aussi adroit que lors de ses 6 premiers mois dans l'Ohio (11/26 cette nuit, 45/104 sur l'ensemble).

Dans ce game 5, Jalen Brunson (23 pts) a encore été le métronome pour New York, avec l'aide de RJ Barrett (21 pts), dont l'agressivité et les efforts sont un atout important dans cette post-saison. Que dire de Mitchell Robinson - finalement le Mitchell le plus impactant dans cette série - qui a de nouveau grassement mangé dans la peinture, avec 13 points, 18 rebonds et 3 contres, sans souffrir du problème de fautes qui a handicapé son début de carrière.

- La mauvaise nouvelle - sauf pour ses détracteurs - c'est que Julius Randle s'est à nouveau fait mal à la cheville et n'a pas joué de toute la deuxième mi-temps. On attend de savoir ce qu'il en est. Quoi qu'on en dise, sa présence sur le terrain sera importante dans la bataille qui s'annonce face à Miami en demi-finale, pour une série qui sent déjà bon la sueur et l'âpreté des années 90.

Milwaukee Bucks 1-4 Miami Heat

- Le séisme a bien eu lieu. Les Bucks, favoris des bookmakers et des observateurs raisonnables ces dernières semaines, ont mordu la poussière et subi un upset comme on en voit rarement en NBA. Miami n'est certes pas un 8e de Conférence traditionnel, puisqu'on parle quand même d'une équipe qui a enchaîné Finales NBA et finale de Conférence, mais l'onde de choc n'en est pas moins réelle.

A Milwaukee, le Heat a arraché le game 5 en prolongation et confirmé ce que l'on pressentait ces derniers jours. L'âme de cette équipe et la présence de ce grand malade de Jimmy Butler ont permis aux Floridiens de bouter la meilleure équipe de la saison régulière en NBA du 1er tour des playoffs. Ce n'est que la 5e fois que cela se produit dans l'histoire et c'est tombé sur Giannis Antetokounmpo et sa troupe.

Les Bucks ont tendu une perche gigantesque à Miami, il faut bien le préciser. Comme dans le game 4, le match semblait sous contrôle, jusqu'à un choke job assez conséquent de la part de Milwaukee, qui menait de 16 points à l'entame du 4e quart-temps. C'est là, encore une fois, que Jimmy Butler a pris son gigantesque courage à deux mains.

Au relais de Bam Adebayo et Kevin Love, les premiers à réduire un peu l'écart, "Jimmy One Time" a renversé la table en marquant 12 points de suite, puis un panier incroyable de toucher et d'équilibre, quasiment au buzzer, pour envoyer tout le monde en overtime et climatiser la salle du Wisconsin.

JIMMY BUTLER SENDS IT TO OT!!!!!! Bucks-Heat pic.twitter.com/KZ5SH4K8Ee — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) April 27, 2023

Butler ne s'est évidemment pas arrêté là. En prolongation, il a poussé sa copie personnelle à 42 points, avec notamment un shoot splendide devant Jrue Holiday pour donner 5 points d'avance au Heat, qui a pu faire la course en tête. Les Bucks n'ont pas abdiqué et ont même eu une munition pour égaliser au buzzer. Petit problème, Grayson Allen n'a pas su gérer l'émotion et le chrono...

BUCKS DON'T GET A SHOT OFF & THE HEAT ADVANCE TO THE SECOND ROUND! pic.twitter.com/yZf5Yi2F4w — NBA TV (@NBATV) April 27, 2023

- Tel qu'on le connaît, Giannis va passer l'été à bosser les lancers francs. Le Greek Freak a été catastrophique sur la ligne dans ce game 5, avec un vilain 10/23 qui a plombé les siens. Il faut évidemment nuancer et rappeler que le double MVP est en délicatesse avec son dos, ce qui n'est pas l'idéal quand il faut tirer des lancers, mais aussi qu'il a fait de son mieux dans les autres compartiments du jeu. Antetokounmpo finit avec 38 points, 20 rebonds, 3 passes, mais aussi 7 pertes de balle.

- On en attendait plus de Bam Adebayo depuis le début de la série. L'intérieur All-Star a attendu le meilleur moment pour sortir son meilleur match. L'ancien joueur de Kentucky a posé un triple-double (20 points, 10 passes, 10 rebonds). Globalement, les camarades de Jimmy Butler (42 pts) l'ont bien mieux aidé qu'il y a 48 heures, Gabe Vincent (22 pts) et Kevin Love (15 pts, 12 rbds) en particulier.

Sacramento Kings 2-3 Golden State Warriors

- Les Kings vont sans doute regretter amèrement de ne pas avoir abattu la bête quand elle était vulnérable, c'est à dire dans le game 3, sans Draymond Green, ni Gary Payton II. Les Warriors ont pris les commandes de la série cette nuit en remportant un troisième match de suite. Les voilà désormais en position de plier l'affaire à domicile en fin de semaine et de balayer les quelques doutes nés d'un début de playoffs difficile.

Les Kings n'ont à nouveau pas été déméritants, loin de là. Ils ont même gommé en partie leur retard de 11 points accusé dans le 4e quart-temps, pour revenir à une longueur à l'approche du money time. Plus expérimentés et en contrôle de leurs émotions, les Warriors ont plié l'affaire grâce à Andrew Wiggins, puis une action à deux points plus la faute de Stephen Curry (31 pts, 8 pds) sur un drive.

- Pour sa première visite à Sacramento depuis l'incident avec Sabonis, Draymond Green s'est nourri de l'animosité de la foule déchaînée du Golden 1 Center. Green n'avait plus scoré autant (21 pts) depuis 5 ans et apporté une touche que l'on n'attendait pas dans ce match crucial, en plus de ses 7 passes et 4 interceptions. Il est à nouveau sorti du banc avec succès pour Golden State.

- Avec son doigt en vrac, De'Aaron Fox a fait de son mieux, mais le meneur des Kings a tout de même été moins à son aise. Fox a shooté à 9/25 et a perdu 6 ballons.

- Analyse à chaud et pertinente d'Antoine Pimmel, qui le martèle depuis la fin du game 3 : "Les Kings, c'est dead".

Memphis Grizzlies 2-3 Los Angeles Lakers

- Les Grizzlies sont encore en vie, contrairement à Milwaukee et Cleveland, deux autres têtes de série avec l'avantage du terrain qui étaient menées 3-1. Memphis a calmé l'euphorie des Lakers en revenant à 3-2 devant son public. Une fois n'est pas coutume depuis le début de la série, les cadres de de Taylor Jenkins ont été bons en même temps, pendant que ceux de Darvin Ham ont eu du mal à joindre leurs efforts.

Après une entame loupée, notamment de la part de LeBron James (1/7 pour commencer), les Lakers ont recollé au score dans le sillage d'Anthony Davis (31 pts, 19 rbds, 2 blks). Ce sont les minutes sans "AD" qui ont posé problème pour Los Angeles. Dans le 3e quart-temps, Memphis a mis un énorme coup de boost, orchestré par Desmond Bane (33 pts, 10 rbds, 5 pds) et Ja Morant (31 pts, 10 rbds, 7 pds), excellents cette nuit.

Une fois les Grizzlies en contrôle, Darvin Ham n'a pas insisté et a envoyé ses joueurs majeurs, LeBron en tête, au repos, pour préparer le game 6 à la maison.

- LeBron James était clairement fatigué des efforts du game 5. Le King n'a pas réussi à donner le meilleur de lui-même, même s'il a fini avec 15 points, 10 rebonds et 5 passes, à 5/17.

- Le banc des Lakers n'a pas apporté grand chose, ce qui est une différence notable avec les 3 matches remportés par les Californiens dans cette série.

---

Le programme de la nuit prochaine

