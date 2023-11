Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Hornets : 118-121

Nuggets @ Pistons 107-103

Bucks @ Wizards : 142-129

Heat @ Bulls : 118-100

Knicks @ Wolves : 100-117

Kings @ Pelicans : 93-129

Clippers @ Spurs : 124-99

Rockets @ Warriors : 116-121

- Miles Bridges, longtemps suspendu pour des faits extrasportifs révoltants, a fêté son retour dans le cinq des Hornets avec un panier décisif à 3 points en prolongation contre les Celtics. Derrière, Jayson Tatum a obtenu trois lancers pour décrocher une deuxième prolongation, mais a manqué le dernier laissant la victoire à Charlotte. Avant ça, Tatum (45 points, 13 rebonds et 6 passes) et LaMelo Ball (36 pts, 9 rbds, 8 asts et un rôle prépondérant dans le 9-0 pour décrocher l'overtime), s'étaient livrés un énorme duel.

Celtics-Hornets ending was WILD 😳 Miles Bridges hit a clutch 3 but Tatum missed the game-tying FT. pic.twitter.com/O3uhUNnddp — Bleacher Report (@BleacherReport) November 21, 2023

- Même avec l'expulsion de Nikola Jokic pour une deuxième faute technique avant la mi-temps, les Pistons n'ont pas réussi à vaincre les Nuggets et à éviter une 12e défaite consécutive. Reggie Jackson a inscrit 21 points et a porté Denver dans le 4e quart-temps.

- Minnesota est toujours leader de l'Ouest - on ne s'habituera jamais à cette phrase - après sa victoire assez large contre les Knicks. Les Wolves sont à 8-0 à la maison et ont profité de la connexion entre Anthony Edwards (23 pts, 10 rbds, 5 asts) et Karl-Anthony Towns (20 pts) pour poursuivre sur leur belle dynamique (9 victoires en 10 matches). La mauvaise nouvelle du soir reste la blessure de Jaden McDaniels, mal retombé sur le pied de KAT et contraint de quitter ses partenaires en cours de route.

- Malgré la nouvelle lourde défaite des Wizards, cette fois contre Milwaukee et un Giannis Antetokounmpo titanesque (42 pts, 13 rbds, 8 asts à 20/23). Sur les 6 derniers matches, le Greek Freake est en 37-12-6 de moyenne à... 70%. Effrayant.

Bilal Coulibaly, encensé par Giannis après le match, a apporté 12 points, 3 rebonds et 2 interceptions à 5/7.

- Les Splash Brothers ont remis Golden State dans le droit chemin. Les 32 points de Stephen Curry contre Houston, pour son 7e match de la saison à plus de 30 points, et le coup de pouce de Klay Thompson (20 pts, sa meilleure perf de la saison en NBA), ont été précieux.

- Miami a repris sa marche en avant avec une 8e victoire en 9 matches contre Chicago sans trembler une seconde dans le sillage de Bam Adebayo (23 pts, 11 rbds).

- Fin de série pour les Kings, balayés à New Orleans, où les Pelicans se sont appuyés sur un duo Brandon Ingram (31 pts à 5/5 à 3 pts) - Zion Williamson (26 pts à 12/16) ultra dominant, pour fêter le retour dans le groupe de ce fieffé voleur de ballons de José Alvarado. Sacramento était sur 6 victoires de rang.

- Les Clippers sont à 2/2 avec leur nouvelle formule. Les Californiens se sont sans surprise imposés à San Antonio avec 28 points de Paul George, 21 de Kawhi Leonard et un petit double-double de James Harden (13 pts, 10 asts). Victor Wembanyama, dispensé de passage devant la presse après le match, n'était pas dans un grand soir (9 pts, 4 asts, 3 rbds, 2 blks à 4/12) et n'a pas pu empêcher la 9e défaite consécutive des Spurs.