Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Pistons : 94-85

Hornets @ Pacers : 116-108

Clippers @ Celtics : 91-82

Hawks @ Bulls : 117-131

Lakers @ Grizzlies : 99-104

Thunder @ Suns : 97-115

Jazz @ Blazers : 120-105

Mavs @ Kings : 94-95

L'accalmie n'aura été que de courte durée pour les Lakers. Après leur victoire à Houston, les Californiens ont rechuté à Memphis pour une sixième défaite en sept matches. Los Angeles semblait en contrôle, avec à nouveau un LeBron James monstrueux (37 points, 13 rebonds et 7 passes, avec 8 paniers à 3 points, record en carrière égalé) et Russell Westbrook en triple-double (16 pts, 12 pds, 10 rbds) et menait encore de 13 points vers la fin du 3e quart-temps. C'est le moment qu'a choisi Ja Morant pour oblitérer les Lakers et leurs espoirs.

Morant a claqué 16 de ses 41 points du soir entre les trois dernières minutes du 3e quart-temps et la fin du match, en donnant le tournis aux Angelenos, impuissants face à son talent.

"Quand un gars comme lui shoote aussi bien, avec sa vitesse et ses qualités athlétiques, il est très difficile de le contenir. Il n'y a rien à faire et on est à sa merci", a reconnu LeBron.

Ja Morant and LeBron James became the third pair of opponents in @NBAHistory to each put up 35+ points, 10+ rebounds, and 6+ threes in a game, as Memphis topped LA in a thriller!@JaMorant: 41 PTS, 10 REB, 6 3PM (career high)@KingJames: 37 PTS, 13 REB, 7 AST, 8 3PM pic.twitter.com/F36oQmUqP3 — NBA (@NBA) December 30, 2021

Le King a quand même eu une munition pour emmener son équipe en prolongation à 20 secondes de la fin alors que le retard des Lakers n'était que de trois points. De fatigue, sans doute, et après un relais brouillon avec Malik Monk LBJ a directement rendu le ballon aux Grizzlies. Difficile de lui en vouloir tant il se décarcasse en ce moment...

Metu réussit le hold-up !

- Le panier le plus clutch de la nuit est à chercher du côté de Sacramento, où les Kings ont arraché la victoire face aux Mavs. On attendait Tyrese Haliburton, l'homme du moment à Sacto, ou l'un des deux usual suspects que sont De'Aaron Fox et Buddy Hield. C'est Chimezie Metu, oublié dans le corner, qui a tué Dallas au buzzer à 3 points.

Fox draws the help.

Metu rises up from the corner.

Ballgame.@Chimezie_Metu and the @SacramentoKings walk it off at the buzzer!#TissotBuzzerBeater x #ThisIsYourTime pic.twitter.com/8gL7itfWzG — NBA (@NBA) December 30, 2021

Frank Ntilikina a rendu une nouvelle copie intéressante dans le cinq texan, avec 9 points (à 4/8), 3 passes, 3 rebonds, 2 passes et un différentiel positif (+6).

Le public de Sacramento a chaleureusement applaudi Isaiah Thomas, entré en jeu pour la première fois avec Dallas quelques heures après l'officialisation de sa signature.

Booker dans le club des précoces

- Belle soirée pour Devin Booker et les Suns. Phoenix a sans surprise dominé OKC, avec 38 points de Booker, qui en a profité pour dépasser la barre des 10 000 points en carrière. A 25 ans et 60 jours, l'arrière de l'Arizona est deven le 7e plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à franchir cette barrière. Les autres, dans l'ordre de précocité : LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, Carmelo Anthony, Tracy McGrady et Giannis Antetokounmpo. Pas mal, non ?

Devin Booker (@DevinBook) erupted for 38 points in the @Suns win, marking his 3rd game with 30+ in his last 4 games! #ValleyProud pic.twitter.com/Vhg6Te4r5N — NBA (@NBA) December 30, 2021

Du côté du Thunder, trois Français sont entrés en jeu. Théo Maledon a eu droit à 18 minutes (4 points, 4 rebonds, 1 passe) alors qu'Olivier Sarr et Jaylen Hoard ont à peine eu le temps de transpirer (2 minutes chacun).

Rudy Gobert se régale

- Même sans Donovan Mitchell, le Jazz est une menace. Avec un Rudy Gobert très impliqué offensivement (22 points, 14 rebonds à 8/10), Utah a pilonné Portland à l'intérieur (74-30) et n'a pas trop souffert des 64 points cumulés de Damian Lillard et Norman Powell (32 pts chacun).

- Les Bulls ont réussi la passe de cinq en s'imposant à domicile contre les Hawks. Les Bulls jouent très bien en ce moment, mais leur mérite sur ce coup-là n'est pas gigantesque, puisque leur adversaire avait... 15 joueurs en protocole Covid, mais n'ont pas eu le droit à un report du match. Zach LaVine (25 pts), Nikola Vucevic (16 pts, 20 rbds), DeMar DeRozan (20 pts) et Coby White (17 pts, 12 pds) ont fait le gros du boulot.

- Sans Evan Fournier, touché à la cheville, et avec un impact apocalyptique de la part de leurs titulaires, les Knicks ont quand même réussi à s'imposer à Detroit pour compléter une série de trois victoires. Le banc de New York a fait plus que la différence en inscrivant 65 des 94 points de l'équipe, avec une entrée monstrueuse d'Alec Burks (34 pts) notamment.

- Les Hornets n'ont pas franchement sué pour battre les Pacers. Terry Rozier était dans une superbe forme et a battu son record de points de la saison (35 pts) pendant que LaMelo Ball passait à une passe décisive de son troisième triple-double de la saison (21 points, 12 rebonds et 9 passes). Charlotte reste sur trois victoires consécutives et pointe au 7e rang à l'Est.

- Jaylen Brown (30 pts) était un peu trop seul et a UN PEU trop forcé (13/36 en 40 minutes) pour empêcher les Clippers de rebondir. L.A. s'est imposé à Boston, en partie grâce à l'expérience d'Eric Bledsoe (10 de ses 17 points dans le 4e quart-temps) et de Marcus Morris (23 pts, 10 rbds).