LeBron James, ses confidences sur sa future retraite

Malgré sa longévité incroyable, LeBron James ne sera pas éternel. Actuellement dans sa 19ème année en NBA, l'ailier des Los Angeles Lakers se rapproche inexorablement de la fin de sa carrière. Quand ? Il s'agit d'une question qui revient souvent.

Et en réalité, même le King n'a visiblement pas la réponse. En marge de la victoire face aux Houston Rockets (132-123), la star des Angelenos a été invité à s'exprimer sur sa future retraite.

"Je sais que je suis de l'autre côté de la colline, en comparaison à la colline sur laquelle je me trouvais avant. Je le sais. Mais, je veux dire, je me suis posé des questions par rapport où j'en suis avec ça. Je joue toujours à un niveau élevé, je n'y ai donc pas trop réfléchi.

Mais je suis dans ma 19ème année et je n'en ferai pas 19 de plus. Je ne suis donc pas à mi-chemin dans ma carrière. Je suis de l'autre côté de la colline. Nous verrons où le jeu me mènera. Nous verrons où mon corps et mon esprit me mèneront. Tant que mon esprit reste frais et que mon corps suit, je peux jouer.

Mais, à la fin, c'est le jeu qui vous le dira. Votre corps vous le dira. Votre esprit vous le dira. J'ai bossé suffisamment d'heures pour que, le moment venu, je sois d'accord avec ça", a relativisé LeBron James.