Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Magic : 127-110

Wizards @ Heat : 112-119

Sixers @ Raptors : 114-109

Lakers @ Rockets : 132-123

Knicks @ Wolves : 96-88

Cavs @ Pelicans : 104-108

Nuggets @ Warriors : 89-86

Thunder @ Kings : 111-117

LeBron James, Haliburton : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

- Ce Warriors-Nuggets a définitivement été un match curieux. D'abord à sens unique en faveur de Denver, qui a compté jusqu'à 24 points d'avance à la pause, puis beaucoup plus décousu et incertain à la fin, une fois Golden State revenu à la faveur de la barre des 3 000 paniers à 3 points franchie par Stephen Curry (23 pts à 5/14 à 3 pts) et d'un bon effort collectif.

Les Nuggets ont tremblé, mais le contre de Nikola Jokic (22 pts, 18 rbds, 4 pds, 8 TO) sur Jonathan Kuminga dans les derniers instants et l'incapacité des Warriors à servir Curry pour une éventuelle prolongation sur la dernière remise en jeu leur ont permis de l'emporter.

- Les Lakers ont relancé un peu la machine en profitant de leur déplacement à Houston pour stopper leur série de 5 défaites consécutives. Les Rockets n'ont pas démérité, notamment le trio Green-Porter Jr-Wood (68 pts à trois) et ont tenu le choc une bonne partie du match, avant que LeBron James ne décide d'accélérer et de plier l'affaire dans le 4e quart-temps.

Le King a poursuivi sur sa lancée de performances individuelles énormes en signant un triple-double (32 points, 11 rebonds et 11 passes), avec l'aide de Russell Westbrook, beaucoup moins brouillon que contre les Nets deux jours plus tôt. Le meneur des Lakers a lui aussi enregistré un triple-double (24 points, 12 rebonds, 10 passes) à 10/17 malgré 7 pertes de balle.

- Les Kings sont clairement en train de devenir l'équipe de Tyrese Haliburton. Pendant que De'Aaron Fox peine à retrouver son meilleur niveau et à justifier son contrat max, son jeune coéquipier fait des merveilles et enchaîne les double-doubles points/passes et les séquences décisives. Haliburton a pris les choses en main dans le money time pour faire plier OKC cette nuit, à coups de bons choix et à l'aide d'un shoot à 3 points en toute fin de possession à l'approche de la dernière minute de jeu. Avec 24 points et 10 passes, le sophomore a fini en double-double pour la 5e fois en 6 matches, avec 24 points et 10 passes à 9/14.

Et en plus le gars se pointe avec des sneakers "Home Alone" au match !

- Olivier Sarr, qui vient de s'engager pour 10 jours avec le Thunder, a plutôt bien réussi ses débuts en NBA. L'intérieur français a passé 12 minutes sur le parquet et a montré de l'envie et de l'énergie avec 4 points, 5 rebonds et 2 contres. De retour dans la rotation, Théo Maledon a lui joué 22 minutes pour 6 points et 1 passe à 1/8.

- Les Pelicans ont réussi un improbable comeback cette nuit pour surprendre les Cavs. Alors qu'ils étaient menés de 23 points dans le premier quart-temps, les joueurs de Willie Green ont refait leur retard et coiffé Cleveland, privé de Darius Garland (protocole Covid) au poteau. Garrett Temple est un peu sorti de nulle part pour claquer quatre de ses cinq paniers à 3 points dans le money time, pendant que Herb Jones (mentionné récemment dans notre Rookie Race) battait son record de points en carrière (26 pts).

Les Cavs ont malheureusement perdu Ricky Rubio sur une blessure au genou en fin de match alors qu'il approchait le triple-double. L'inquiétude est de mise, puisque l'Espagnol s'est fait mal sur une action sans contact et a dû être escorté hors du terrain.

- Malgré les absences en pagaille, Toronto a longtemps accroché Philadelphie. Les Sixers s'en sont sortis grâce à la domination de Joel Embiid (36 points, 11 rebonds), pendant que Tobias Harris réussissait le premier triple-double de sa carrière (19 pts, 12 rbds, 10 pds) malgré sa maladresse (3/12).

Chris Boucher, toujours évoqué comme un candidat potentiel à un trade avant la deadline, a posé des problèmes à Philly. Le Canadien a fini le match avec 28 points, 19 rebonds et 2 contres.

- Jimmy Butler a battu son record personnel de passes lors de la victoire du Heat à domicile contre les Wizards. Alors que Miami n'avait que 8 joueurs disponibles pour la rencontre, "Jimmy Buckets" a compilé 25 points et 15 passes, accompagnant l'effort de Tyler Herro, incandescent en sortie de banc (32 pts), et de Duncan Robinson (26 pts). Butler s'est malheureusement tordu la cheville en fin de partie et Miami tremble forcément un peu...

- Mitchell Robinson est en forme en ce moment et les Knicks en ont bien besoin pour remporter des matches aussi moches poussifs et fermés que celui contre les Wolves (ou en tout cas une version cheap sans aucun cadre ou presque) la nuit dernière. Le double-double du pivot new-yorkais (14 points et 18 rebonds) et son énergie ont grandement contribué au succès des coéquipiers d'Evan Fournier (13 pts).

Cette deuxième victoire de suite, même sans convaincre énormément, permet aux Knicks de prendre la 10e place à l'Est avec un bilan identique à celui de Boston.

- Les Bucks ont tranquillement géré leur rendez-vous avec le Magic pour conquérir leur quatrième victoire consécutive. Giannis Antetokounmpo (28 pts), Khris Middleton (21 pts) et Jrue Holiday (18 pts, 10 pds) ont fait le gros du boulot.

Il a fallu pourtant se coltiner Franz Wagner, auteur d'un match énorme à 38 points et 7 rebonds. L'Allemand est le troisième rookie de l'histoire du Magic à inscrire au moins autant de points sur un match, avec Shaquille O'Neal et Dennis Scott.