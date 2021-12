LeBron James, Haliburton : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Il est chiant. Mais quel joueur. D’une certaine manière, LeBron James est (un tout petit peu) responsable de la situation aux Los Angeles Lakers. Il voulait une autre superstar à ses côtés. Il voulait un joueur capable de porter la balle à sa place, alors que ceux-ci fonctionnent rarement autour de lui. Bref, il voulait Russell Westbrook et ça ne marche pas. N’empêche que, le King reste le King.

Chasedown SWAT ❌ LeBron trails and elevates for the huge rejection!@Lakers lead in Q3 on NBA League Pass: https://t.co/wVIrg2Swvb pic.twitter.com/tVcunRjgLt — NBA (@NBA) December 29, 2021

Il va fêter ses 37 ans demain et il semble toujours à même de briser une équipe entière à lui tout seul. Ses 32 points, 11 rebonds, 11 passes et 2 blocks ont sorti les Angelenos d’une mauvaise passe. Après 5 défaites de suite, L.A. a enfin retrouvé le chemin de la victoire en battant Houston (132-123).

James, qui a démarré la rencontre en pivot, prouve qu’il est encore à même de prendre le match à son compte et de faire gagner les siens. Il a d’ailleurs marqué 10 points dans les dernières minutes, histoire d’achever les espoirs des Rockets. Un patron.

Bobby Portis (Milwaukee Bucks)

L’absence de Brook Lopez passerait presque inaperçue à Milwaukee. Et ça, c’est grâce à Bobby Portis. Le pivot, qui est resté dans le Wisconsin malgré des offres financières plus conséquentes ailleurs, fait une excellente saison. Encore 19 points et 7 rebonds pour le pivot hier soir. Dont 17 pions en première mi-temps, moment où les Bucks ont pris le large pour compter presque 30 longueurs d’avance à la pause contre le Magic (72-43).

Une performance dans la lignée de sa saison. 15,8 points de moyenne. 48% aux tirs. 43% à trois-points. 9 rebonds. Une nouvelle arme de plus pour les champions en titre. Avec un pivot athlétique, moins mou que Lopez et encore plus adroit derrière l’arc.

Tyrese Haliburton (Sacramento Kings)

On comprend pourquoi les Kings sont maintenant ouverts à un transfert de De’Aaron Fox, le meneur autour duquel la franchise comptait se reconstruire. Parce que l’équipe tourne tout simplement mieux avec Tyrese Haliburton aux commandes. Le sophomore, qui avait débuté timidement la saison, est intenable depuis plusieurs matches. Tranchant, altruiste… génial.

Ses 24 points (9 sur 14 aux tirs) et 10 passes ont mené les Kings à la victoire contre le Thunder. Ils s’inscrivent dans la lignée des performances actuelles du bonhomme. Haliburton a tout simplement atteint simultanément la barre des 20 points et des 10 passes lors de 5 de ses 6 dernières sorties sur le terrain. Il tourne à 22,7 points, 53% aux tirs, 51% à trois-points, 4 rebonds et 10,3 passes sur ces six rencontres en question.

L’échantillon est encore faible mais, avec les prestations de sa première année en NBA, ça donne déjà envie de lui faire confiance et de lui laisser les clés. De lui donner vraiment la balle en main. Ça ne signifie pas forcément transférer Fox mais c’est vrai que ce dernier est déjà moins intéressant sans le ballon… bref, affaire à suivre.

Garrett Temple (New Orleans Pelicans)

Menés de 23 points, les Pelicans ont conclu un superbe comeback en l’emportant contre les Cavaliers hier soir (104-108). Garrett Temple a été l’un des héros de la soirée. Il a inscrit ses 17 points dans le quatrième quart-temps. Avec notamment 5 paniers primés ! Le tout en l’espace de 6 minutes. Des flèches derrière l’arc qui ont fait passer les Pelicans de -13 à +2. Impressionnant.

Saving the best for the last quarter 🔥@GTemp17 scores all 17 of his points in the fourth to help the @PelicansNBA complete the 23-PT comeback and take the win! pic.twitter.com/jQrtKTMjvR — NBA (@NBA) December 29, 2021

Tobias Harris (Philadelphia Sixers)

S’il n’a converti que 3 de ses 12 tentatives, Tobias Harris a fini avec son premier triple-double en carrière la nuit dernière. 19 points, 12 rebonds et 10 passes pour contribuer à la victoire des Sixers contre les Raptors (114-109).