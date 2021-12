LeBron James au poste 5, le dernier pari gagnant des Lakers

Pour trouver des solutions, les Los Angeles Lakers ont titularisé LeBron James au poste 5. Un choix gagnant et intéressant pour la suite ?

Après une série de 5 défaites consécutives, les Los Angeles Lakers n'avaient pas le droit à l'erreur. En déplacement sur le parquet des Houston Rockets, LeBron James et ses partenaires sont parvenus à s'imposer (132-123). Une victoire pour stopper l’hémorragie.

Car depuis le début de la saison, les Angelenos déçoivent. Considérés comme de sérieux candidats au titre, les Californiens ne parviennent pas à trouver la bonne formule. Sans même parler des difficultés de Russell Westbrook, il n'y a aucune continuité au sein de cette équipe.

Les blessures et le Covid-19 incarnent deux bonnes excuses. Mais il y a aussi de gros manques collectifs au sein du groupe dirigé par Frank Vogel. Et pour se sortir de cette situation difficile, toutes les solutions sont étudiées...

LeBron James titulaire en 5, une première !

Coach des Lakers en l'absence de Vogel (Covid), David Fizdale a d'ailleurs le mérite de tenter des choses. Avec l’indisponibilité d'Anthony Davis et les problèmes connus à l'intérieur avec Dwight Howard et DeAndre Jordan, l'ancien coach des Memphis Grizzlies s'est lancé dans une expérience : titulaire James au poste 5.

Le King a déjà évolué, par le passé, dans un rôle de pivot en cours de match. Mais jamais comme titulaire. Dans sa vie (pas seulement carrière), LBJ n'avait jamais été amené à défier le pivot adverse au coup d'envoi.

"J'étais un enfant maigre et longiligne en grandissant, je n'ai donc jamais été l'un des plus grands gars ou aligné en position de pivot. J'ai toujours joué à l'aile où j'ai souvent eu le contrôle du ballon", a avoué LBJ.

Face à Christian Wood, James a assumé ce défi. Sans renier son jeu, il a profité de cette opportunité pour démontrer sa grande polyvalence. En grande forme ces dernières semaines, il a continué sur sa lancée en compilant son troisième triple-double de la saison : 32 points, 11 rebonds et 11 passes décisives.

"Je pense que j'ai toujours été fier, au cours de ma carrière, de pouvoir jouer sur les 5 postes. Ou du moins de connaître les 5 positions. De connaître les commandes. Donc ce soir, on m'a demandé de commencer en pivot et j'ai juste essayé d'être à la hauteur dans le jeu", a reconnu le King.

Au passage, James a d'ailleurs marqué l'histoire. Il est désormais le seul joueur de l'histoire de 35 ans ou plus à marquer 30 points ou plus dans 5 matches consécutifs. Il a ainsi surpassé Michael Jordan, Karl Malone et Elgin Baylor. C'est fort...

Une stratégie durable ?

Forcément, avec la réussite de cette stratégie sur cette rencontre, une question va désormais se poser : peut-elle s'appliquer dans le temps ? Sans rien retirer à Wood, il dispose tout de même d'un profil particulier. James peut-il jouer à ce poste contre des gars comme Nikola Jokic, Joel Embiid ou Rudy Gobert ?

Avec son immense talent, on aurait envie de répondre oui. Mais à 36 ans, il faudra tenir le coup physiquement... En tout cas, avec la situation actuelle, les Lakers n'ont pas grand-chose à perdre en renouvelant cette tactique.

Tant que Davis se trouve sur le carreau, James incarne potentiellement la meilleure solution à ce poste.

"Le différentiel de LeBron en 5 est tellement ridicule en ce moment. Je me suis dit que ce soir, c'était le bon moment pour le faire jouer à ce poste. Je viens juste de le dire à l'équipe : 'je ne pense pas que vous réalisiez ce que ce gars vient de faire'. Il a joué en 5 pendant 4 quarts-temps, a dominé à ce poste, tout en jouant au poste de meneur, tout en jouant à l'aile, il a juste... Oh, mon Dieu, ce gars est incroyable. Je n'arrive pas à le croire, mec. Nous avons tous de la chance, en tant qu'amoureux de basket, de pouvoir regarder ce que nous regardons en ce moment de la part de cet homme. C'est tout simplement magnifique", a admiré Fizdale.

Pour le moment, il s'agissait seulement d'un test. Il a été gagnant. Et LeBron James a encore prouvé son immense polyvalence. Pour les Lakers, cet essai a représenté une solution sur le court terme. Et dans l'état des choses, les Angelenos vont, pour le moment, s'en contenter.

