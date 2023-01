Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Pistons : 123-111

Blazers @ Raptors : 105-117

Hornets @ Pacers : 111-116

Nets @ Heat : 102-101

Jazz @ Grizzlies : 118-123

Wolves @ Rockets : 104-96

Mavs @ Thunder : 109-120

Cavs @ Suns : 112-98

Hawks @ Clippers : 112-108

- Les Nets auraient aimé n'avoir à se concentrer sur rien d'autre qu'une 13e victoire en 14 matches en NBA, après leur succès arraché à Miami. A nouveau, ils ont fait preuve de solidité mentale en fin de partie, avec un panier décisif de Royce O'Neale à 3 secondes de la fin. Malheureusement, Kevin Durant s'est blessé au genou après un contact malchanceux avec Jimmy Butler dans le 3e quart-temps.

Kevin Durant injury pic.twitter.com/rbB2Kq0WBA — That's a highlight (@ClipIt_NBA) January 9, 2023

Kyrie Irving (29 pts), qui a tenu la baraque en l'absence de son ami, a expliqué après la rencontre que KD avait le moral et attendait simplement son IRM du lendemain. On ne peut qu'espérer une bonne nouvelle.

- Même sans Ja Morant, laissé au repos en dernière minute, Memphis reste en pleine bourre. Les Grizzlies ont décroché une 6e victoire de suite en s'imposant face à Utah à la maison. C'est quand même bien pratique d'avoir le meilleur meneur back up en NBA, Tyus Jones, quand Morant n'est pas là.

Jones (21 pts, 6 pds), aidé par Desmond Bane (24 pts, 9 pds) et Jaren Jackson Jr (19 pts, 8 rbds, 5 blks), a orchestré ce nouveau succès qui permet à Memphis de rester à bilan égal avec Denver en tête de la Conférence Ouest.

- James Harden a été l'élément moteur des Sixers dans cette victoire relativement sereine contre Detroit. En triple-double (20 pts, 11 pds, 11 rbds), le meneur de Philadelphie a reçu le soutien de Tyrese Maxey (23 pts) et Montrezl Harrell (20 pts) pour permettre aux siens de ne pas trop souffrir de l'absence de Joel Embiid.

Killian Hayes a été le meilleur joueur des Pistons en rendant une copie à 26 points (record personnel en NBA égalé), 6 passes, 4 rebonds et 3 interceptions, en shootant à 11/17 (4/8 à 3 points).

26 POINTS !

Record en carrière égalé 🔥 26 PTS / 4 REB / 6 AST / 3 STL / 1 BLK

11-17 FG ⎜ 4-8 3PM@iam_killian x @DetroitPistons #NBAParis pic.twitter.com/unfTOMNIwv — NBA France (@NBAFRANCE) January 9, 2023

- Quand Pascal Siakam (27 pts) et Scottie Barnes (22 pts) arrivent à être performants en même temps, Toronto est nettement plus redoutable. Les Raptors ont stoppé leur série de trois défaites de suite en dominant Portland à domicile. Malgré les efforts de Damian Lillard, qui a inscrit 14 de ses 34 points dans le 4e quart-temps, les Blazers n'arrivent toujours plus à gagner à l'extérieur. C'est leur 7e défaite consécutive hors du Moda Center.

- Myles Turner a été totalement décisif pour les Pacers cette nuit. Indiana a battu Charlotte, notamment grâce à deux actions clutch de son intérieur. Turner avait égalisé à 3 points à 1:11 de la fin du match, puis s'est offert le contre de la nuit sur Mason Plumlee à 13 secondes de la fin pour empêcher les Hornets de revenir à un point. C'est ce que l'on appelle une soirée bien remplie pour Turner, qui a fini avec 29 points.

Indiana boucle sa première partie de saison à la 6e place, ce qui est quand même l'une des plus belles surprises en NBA cette année.

WHAT A BLOCK BY MYLES TURNER TO SEAL THE PACERS W 🚫 pic.twitter.com/cH5iK0o8tB — NBA (@NBA) January 9, 2023

- Le déplacement des Wolves à Houston a d'abord ressemblé à un gros flop. Menés de 20 points très tôt dans le match, Rudy Gobert et ses camarades ont petit à petit refait leur retard, dans le sillage de D'Angelo Russell et Anthony Edwards, 22 points tous les deux. Outre son double-double (18 pts, 11 rbds), Gobert a donné le ton en début de 4e quart-temps en inscrivant 4 points dans le 11-0 infligé par Minnesota aux Rockets.

Tout n'est toujours pas parfait, mais l'essentiel est là : les Wolves sont sur quatre victoires de rang et 9e à l'Ouest.

- Dallas sans Luka Doncic, on sait généralement ce que ça donne. Les Mavs ont laissé le Slovène reposer sa cheville lors du déplacement à OKC et la sanction a été immédiate. Le Thunder, emmené par Shai Gilgeous-Alexander (33 pts), a de nouveau battu une top équipe à la maison, après avoir explosé Boston il y a quelques jours.

Frank Ntilikina a joué 12 minutes pour Dallas en sortie de banc : 6 points, 2 interceptions et 1 contre à 2/2 pour le Français.

- Phoenix continue de galérer. Les Suns ont à nouveau perdu - c'est la 6e défaite de suite et la 9e en 10 matches - et été limités sous les 100 points par les Cavs. Sans Devin Booker, ni Chris Paul, les joueurs de Monty Williams ont tenu jusqu'au 4e quart-temps, avant que Cleveland ne passe la seconde sous l'impulsion de son second unit (Raul Neto et Lamar Stevens en tête).

Pour la première fois cette saison, les Suns présentent un bilan négatif.

- Dans la famille des équipes de l'Ouest un peu à la dérive, les Clippers ne sont pas mal non plus... Ils ont subi une 6e défaite de suite cette nuit en perdant à domicile face à Atlanta. Kawhi Leonard (29 pts) a beau avoir joué 38 minutes, Los Angeles a manqué de constance et d'idées.

Menés de 17 points en première mi-temps par la bande à Trae Young, les Clippers ont d'abord renversé la situation, puis eux-mêmes été renversés alors qu'ils comptaient 11 points d'avance dans le 4e quart-temps. Un run (17-4) orchestré par Young (30 pts) a permis aux Hawks de repartir de Californie avec la victoire.

Nicolas Batum (6 pts, 5 rbds, 3 pds, 1 blk) était titulaire mais n'a pu empêcher son équipe de chuter à nouveau.