Kevin Durant blessé au genou, l’inquiétude plane sur Brooklyn

Kevin Durant s'est blessé au genou contre Miami dimanche. Forcément, on redoute le pire.

La saison des Nets est suspendue à l'IRM que va passer Kevin Durant dans les prochaines heures. Tout le monde retient son souffle après la blessure au genou subie par la superstar de Brooklyn dimanche contre Miami. Sorti du terrain dans le 3e quart-temps après un choc avec Jimmy Butler, "KD" n'a pas été en mesure de reprendre le jeu.

On imagine qu'il y a dans tous les cas une notion de précaution et de prudence qui s'est appliquée dans cette situation, mais difficile de ne pas s'inquiéter des conséquences qu'aurait une mauvaise nouvelle à son sujet. Brooklyn est sur une superbe dynamique (14 victoires en 15 matches) et Kevin Durant réalise encore une saison de calibre MVP.

Devoir se priver de lui jusqu'à la fin de la saison régulière serait problématique, mais apprendre qu'il manquera aussi les playoffs serait évidemment catastrophique. Si tout le monde s'est mis au boulot depuis la promotion de Jacque Vaughn, Durant est la raison principale pour laquelle les Nets sont aujourd'hui 2e de la Conférence Est et à nouveau des contenders.

A la sortie du match remporté contre le Heat, Kyrie Irving a indiqué que le moral de KD était "bon", comme celui de tout le monde dans le groupe.

"La force de notre équipe est que chacun peut relever l'autre et qu'on est tous prêts, quoi qu'il nous arrive".

