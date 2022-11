Les résultats de la nuit en NBA

Bulls @ Nets : 108-99

Warriors @ Heat : 109-116

Magic @ Thunder : 108-116

Wolves @ Suns : 107-116

Steve Nash viré par les Nets, tout ça pour ça

---

- Quelques heures avant le coup d'envoi du match entre les Nets et les Bulls, on apprenait la fin de l'aventure de Steve Nash avec Brooklyn. Parfois, cela créé un choc psychologique et l'équipe a une réaction d'orgueil. Pas là... Kevin Durant a beau avoir été fidèle à lui-même (32 points, 9 rebonds et un jeu d'acteur pour affirmer qu'il ne savait pas du tout que Nash était menacé), les Nets ont complètement vrillé dans le 4e quart-temps (31-19) pour accuser une 6e défaite en 8 matches.

Kyrie Irving ne vit a priori pas très bien les événements des derniers jours et le fait d'être à nouveau au coeur des débats et des critiques. Le meneur a traversé ce match comme un fantôme (4 points à 2/12), pendant que Zach LaVine inscrivait 20 de ses 29 points dans le dernier quart-temps pour faire basculer la rencontre.

Zach LaVine dropped 20 PTS in Q4 to lead the @chicagobulls to victory in Brooklyn 🔥 He had 29 PTS, 4 REB, 5 AST overall pic.twitter.com/H9LuTCfJgx — NBA (@NBA) November 2, 2022

- Les Warriors sont incapables de gagner à l'extérieur cette saison et c'est un problème. Golden State a aggravé son bilan (3-5) et subi une 4e défaite en autant de matches joués hors de ses bases. A Miami, les Californiens ont gâché un triple-double de Stephen Curry (23 pts, 13 pds, 13 rbds) et laissé le Heat grappiller son retard puis porter l'estocade dans le dernier quart-temps (30-15).

Pour fêter l'anniversaire d'Erik Spoelstra, Jimmy Butler (23 pts, 8 pds) a été clutch avec 5 points dans le money time, aidé par Max Strus, meilleur marqueur du match avec (24 pts).

Tout ne tourne pas rond à Golden State, notamment en termes de constance dans l'effort défensif. C'est la troisième défaite de suite pour les hommes de Steve Kerr.

- C'est compliqué aussi pour les Wolves en ce moment, mais plutôt sur le plan offensif. Chris Finch n'a pas encore vraiment trouvé la formule pour que KAT et Rudy Gobert soient performants ensemble et en même temps. Pareil pour la synergie globale avec Anthony Edwards. A l'image de cette défaite sur le parquet de Phoenix, ce qui n'a rien de honteux, Minnesota peine encore à avoir du liant et une vraie capacité à utiliser au mieux chacun des éléments du cinq. Gobert (7 points, 9 rebonds), n'a pas marqué le moindre panier dans le jeu (0/1) et s'est contenté de 7 lancers francs. KAT a été bon (24 pts, 10 rbds, 7 pds) mais en jouant plutôt sur le mode soliste.

A contrario, Phoenix fait à nouveau penser à l'équipe de l'année dernière, avec beaucoup de cohérence et de justesse dans les choix. Chris Paul (15 pts, 12 pds, 8 rbds) excelle toujours à la baguette, Devin Booker (18 pts) n'en fait pas plus qu'il n'en faut et lorsqu'un Cam Johnson est sur la thématique artillerie de masse (29 pts à 7/11 à 3 pts), il est très difficile de s'en sortir indemne face aux Suns.

Cam Johnson caught fire from beyond the arc in the @Suns win tonight. 29 PTS, 3 AST, 3 STL, 7 3PM pic.twitter.com/GdMb0g5XDh — NBA (@NBA) November 2, 2022

- Quand Shai Gilgeous-Alexander disait durant l'intersaison qu'il croyait vraiment dans l'avenir à court terme du Thunder, il ne plaisantait pas. L'arrière d'OKC savait ce dont il était capable et il est en train de réaliser un début de saison canon. Son équipe est dans le positif après 7 matches (4-3) et cette nouvelle victoire à domicile contre Orlando.

"SGA" a eu droit à des "MVP, MVP" de la part des fans de la franchise, contents d'avoir retrouvé une figure de proue. Alors que le Thunder comptait 15 points de retard en deuxième mi-temps, le Canadien a pris ses responsabilités, notamment dans le 4e quar-temps au cours duquel il a inscrit 13 de ses 34 points.

Avec l'aide de Josh Giddey (10 passes), Aleksej Pokusevski (16 pts) et Lu Dort (14 pts), Gilgeous-Alexander a tracté OKC vers une quatrième victoire de suite. Il a quand même fallu résister au très gros match de Wendell Carter (30 pts, 12 rbds, record personnel en NBA égalé pour lui au scoring) et à la présence de Paolo Banchero (15 pts).

Le Magic est à 1-7 et est l'une des rares équipes à avoir démarré la Wembanyama Race avec sérieux.