Les résultats de la nuit en pré-saison NBA

Celtics @ Hornets : 127-99

Wolves @ Bulls : 114-105

Pistons @ Thunder : 118-116

Suns @ Lakers : 123-100

Nuggets @ Clippers : 103-90

Jazz @ Kings : 113-116

- Les Suns ont terminé leur pré-saison sur une bonne note avec une victoire de prestige contre les Lakers. Si Devin Booker et Bradley Beal étaient au repos, Kevin Durant n'a eu besoin que de 17 minutes pour planter 21 points à 8/14. Ce sont pourtant les remplaçants de Frank Vogel qui ont créé l'écart, notamment Saben Lee (17 pts), Yuta Watanabe (12 pts) et Nassir Little (11 pts).

KD et LeBron James, qui a lui joué 22 minutes pour 19 points, vont bientôt s'affronter pour la première fois en saison régulière depuis 5 ans.

- Les Clippers ont laissé Kawhi Leonard et Paul George au repos pour la réception des Nuggets. Denver en a profité, Nikola Jokic en particulier, pour s'imposer assez facilement. Le MVP des Finales 2023 a encore joué sa participation avec une sérénité déconcertante pour poser 25 points, 14 rebonds et 8 passes en 28 minutes. On sent que le Joker est déjà prêt à faire du Joker.

Nicolas Batum a joué 8 minutes en sortie de banc sans parvenir à se distinguer.

- Killian Hayes était titulaire pour les Pistons lors de leur courte victoire à l'extérieur contre le Thunder. Le meneur français, qui a partagé le backcourt avec Cade Cunningham, a apporté 8 points, 2 passes et 1 contre en 21 minutes. Pas de Shai Gilgeous-Alexander du côté d'OKC, mais une titularisation pour Olivier Sarr, qui a été plutôt propre sur ses 25 minutes de temps de jeu : 10 points, 6 rebonds, 2 contres et 1 passe. Ousmane Dieng est lui sorti du banc pour apporter 8 points, 3 rebonds et 1 passe, sans vraiment régler la mire (2/7).

A noter aussi le bon match d'Ausar Thompson, meilleur marqueur de Detroit avec 18 points, 8 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre à 5/8.

- Les Wolves ont bouclé leur pré-saison NBA avec une cinquième victoire en cinq matches. Minnesota a dominé Chicago, notamment grâce à Anthony Edwards (19 pts en 20 min). Dans cette partie à laquelle Karl-Anthony Towns et Mike Conley n'ont pas participé, Rudy Gobert était dans le cinq et a apporté 10 points, 6 rebonds et 2 passes.

- Frank Ntilikina est le seul des deux Français des Hornets à avoir participé à la défaite contre Boston. L'ancien meneur des Knicks a joué 14 minutes sans parvenir à marquer le match de son empreinte (2 pts, 1 rbds, 1 stl, 1 blk) et a malheureusement quitté le terrain sur blessure, après ce qui ressemble à une hyperextension du genou. On lui souhait évidemment un prompt rétbalissement.

A Boston, par contre, tous les membres du cinq de départ (Holiday, White, Brown, Tatum et Porzingis) ont joué une vingtaine de minutes et inscrit au moins 10 points chacun, avec Jaylen Brown particulièrement en jambes (20 pts).

- Les Kings ne finiront pas leur pré-saison sans victoire. Sacramento l'a emporté face à Utah, avec de belles prestations de Malik Monk et Colby Jones en sortie de banc (23 et 19 pts). Collin Sexton et Talen Horton-Tucker ont compilé 40 points côté Jazz, mais les Kings ont mieux fini la rencontre et ont pris le dessus.