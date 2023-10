Il ne faut pas se mentir, les Washington Wizards ne sont pas le prototype de l’équipe à suivre absolument cette saison. Zach Lowe a même classé la franchise comme la "moins intéressante" à regarder sur le NBA League Pass. Mais un homme va susciter l’attention : Jordan Poole.

Arrivé cet été en provenance des Golden State Warriors, l’arrière va avoir les clés de cette formation avec Kyle Kuzma. Son show (41 points à 10/19 aux tirs) cette nuit contre les New York Knicks (131-108) en préparation a d’ailleurs annoncé la couleur. Et Deni Avdija , visiblement déjà frustré par l'individualisme de son nouveau camarade, va devoir accepter la nouvelle réalité à Washington : Poole va confisquer, avec Kuzma, la gonfle !

Jordan Poole, vraiment le nouveau James Harden ?

Sur cet exercice 2023-2024, il ne faudra clairement pas demander au jeune talent de 24 ans de développer (créer ?) son altruisme. Car le natif de Milwaukee a une revanche à prendre. Longtemps considéré comme l’avenir des Dubs, il avait signé l’an dernier un contrat à 128 millions de dollars pour incarner le visage de Golden State pour l'après-Stephen Curry.

Mais en un an, il a quasiment tout perdu… Chez les Warriors, son attitude a fait jaser, avec bien évidemment cette affaire extra-sportive avec Draymond Green avant même le coup d’envoi de la saison. Par la suite, il a visiblement eu du mal à retrouver sa place dans le groupe. Avec des performances mitigées tout au long de la saison régulière.

Et puis les Playoffs ont achevé son histoire aux Warriors. Particulièrement nonchalant, il a incarné un énorme point faible pour son équipe par sa défense, enfin plutôt son absence de défense. Véritable poids mort pour les siens de ce côté du parquet, il n’a pas été capable de compenser ses lacunes - déjà connues - par ses étincelles offensives avec un tir totalement déréglé. Une descente aux enfers qui a même fait de la peine à voir…

Face à cette situation, les dirigeants des Warriors n’ont pas hésité à le sacrifier en l’envoyant aux Wizards. Avec un seul but : se défaire de son gros contrat pour éviter les complications financières avec le nouveau CBA. Autant dire qu’il s’agit d’une pilule difficile à avaler. Surtout pour débarquer à Washington, l’une des pires équipes sur les dernières saisons.

Mais il s’agit aussi d’une opportunité à saisir ! Car dans une formation plus faible, Poole aura une plus grande liberté pour s’exprimer. Et pour l’ancien intérieur des Boston Celtics Kevin Garnett, l’arrière peut même connaître une trajectoire… à la James Harden ! Après son trade de l’Oklahoma City Thunder aux Houston Rockets, le barbu a littéralement explosé.

"Jordan Poole est le nouveau James Harden. Vous vous souvenez quand James Harden a quitté OKC et est arrivé à Houston ? Là, ça va être le show Jordan Poole. Je m’attends à ce que Jordan Poole finisse dans le Top 5 des scoreurs cette année. Et s’il ne shoote pas 25 fois par match, je serai choqué. S’il ne réalise pas un mais deux matchs à 60 points cette année, je serai choqué", a assuré Kevin Garnett pour son propre podcast.

Jordan Poole dans le Top 5 des scoreurs ? Possible. 25 tirs par match ? Oh que oui. Deux matches à plus de 60 points ? Probable. Mais vraiment le nouveau Harden ? Défensivement, il y a effectivement des similitudes… Plus sérieusement, Poole, malgré un potentiel évident, semble très loin du niveau d’Harden. Mais clairement, il a une revanche à prendre et va pouvoir se nourrir de ce contexte pour imposer son show.

"Merci à KG, merci au Big Ticket. C'est vraiment le feu, le feu... Je me souviens de l'avoir regardé. Je l'ai vu se développer, devenir un joueur dominant et avec une telle personnalité, il était ainsi tellement passionné. L'entendre dire ça à mon sujet, c'est vraiment génial car ça montre qu'il croit en mon talent", a d’ailleurs répondu Poole pour Monumental Sports Network.

Collectivement, les espoirs sont faibles pour les Wizards. Malgré notre intérêt pour Bilal Coulibaly, Washington risque rapidement de squatter le fond de la Conférence Est. Dans le meilleur des cas (vraiment le meilleur !), cette équipe peut viser une qualification arrachée pour le Play-In. Par contre, individuellement, la saison de Poole reste à surveiller.

Andrew Wiggins refuse de blâmer Jordan Poole pour les soucis internes des Warriors

A lui de jouer avec des responsabilités !

Car avec un nouveau statut, Jordan Poole peut connaître un vrai développement. Dans une Conférence plutôt ouverte, il pourrait par exemple viser le All-Star Game en multipliant les cartons offensifs. Son ex-coéquipier Klay Thompson a d’ailleurs prédit sa sélection pour le match des étoiles.

"Je me disais : 'Mec, ce gamin est spécial'. Et il faut également le dire : nous n'aurions pas gagné le titre (en 2022, ndlr) sans lui. Il a été tellement important pour nous, surtout quand Steph était absent. Il a le potentiel pour devenir un All-Star. Je suis tellement impatient pour lui, Washington a récupéré un très bon", a même assuré le Splash Brother pour le podcast de Paul George.

Offensivement, il y a effectivement peu de doutes sur la capacité de Poole, avec de la confiance et des minutes, à accumuler les points. Aux Warriors, avec un rôle bien plus limité, il tournait à 20,4 points de moyenne l’an dernier. Du coup, chez les Wizards avec de grandes libertés accordées par le coach Wes Unseld Jr, quel objectif ? Les 30 points de moyenne ? Cela ne semble pas impossible.

"Le coach Wes me permet d'être agressif, de jouer mon jeu, tout comme mes coéquipiers. J'ai l'impression d'avoir suffisamment étudié pour m'y prendre correctement et ce sera cool de voir comment ça va se passer", a commenté Poole.

A Washington, en obtenant quasiment les mêmes responsabilités, Kuzma a justement connu une progression fulgurante de sa moyenne aux points : de 12,9 aux Los Angeles Lakers en 2021 à 21,2 en 2023. Avec des qualités offensives supérieures, Poole pourrait tout emporter - de ce côté du parquet et individuellement - sur son passage.

Car le jeu de Washington va clairement tourner autour de lui. Et même Kuzma, l’autre leader, semble prêt à s’adapter à cette nouvelle réalité.

"Comme l'a dit K.G., il a le sens du spectacle. Au niveau de ses responsabilités, c'est similaire, c'est sûr. Il est évident qu'il a rejoint une nouvelle organisation et qu'il a obtenu les clés, les clés pour faire ce qu'il veut. C'est une période passionnante pour un joueur", a analysé Kyle Kuzma.

Il y a un nouveau sheriff en ville à Washington. Et on peut compter sur Jordan Poole pour dégainer à foison !

