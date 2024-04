Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Hornets : 130-104

Pistons @ Sixers : 102-120

Pacers @ Raptors : 140-123

Heat @ Hawks : 117-111, après deux prolongations

Celtics @ Bucks : 91-104

Knicks @ Bulls : 128-117

Magic @ Rockets : 106-118

Spurs @ Grizzlies : 102-87

Wizards @ Wolves : 121-130

Kings @ Thunder : 105-112

Nuggets @ Jazz : 111-95

Warriors @ Lakers : 134-120

Clippers @ Suns : 105-92

Pelicans @ Blazers : 110-100

Victor Wembanyama et Sidy Cissoko brillent face aux Grizzlies

- Difficile pour les Bucks de se réjouir pleinement de leur victoire face à Boston. Giannis Antetokounmpo a quitté le terrain dans le 3e quart-temps pour une blessure au mollet et va passer des examens pour connaître la nature du mal. Doc Rivers était inquiet après la rencontre et a même parlé du tendon d'Achille... Sur le terrain, l'entrée de Patrick Beverley (20 pt)s dans le cinq à la place de Malik Beasley a été payante, dans une partie assez curieuse où les Celtics sont devenus la première équipe de l'histoire à finir un match sans le moindre lancer franc. Les Bucks, eux, n'en ont obtenu que deux. Les arbitres ont clairement eu des consignes.

- New York reste accroché aux basques des Bucks après sa victoire à Chicago et peut encore croire à la 2e place. Jalen Brunson a encore fait des ravages en inscrivant 45 points pour devenir le troisième joueur de l'histoire des Knicks à enchainer deux matches de suite à plus de 40 points à plusieurs reprises dans la même saison.

Les Bulls se sont par ailleurs tapé l'affiche avec ce moment loufoque où Torrey Craig et Andre Drummond n'ont pas eu la même vision de la manière dont devait se finir cette contre-attaque...

Oh man, we have the Shaqtin moment of the season

Torrey Craig just tried to throw it to himself for a dunk off the backboard on a break. Drummond thought it was for him...did not end well pic.twitter.com/QjkphNLa3c

— Will Gottlieb (@Will_Gottlieb) April 10, 2024