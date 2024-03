Les résultats de la nuit en NBA

Suns @ Celtics : 112-127

Clippers @ Bulls : 126-111

Wizards @ Rockets : 119-135

Sixers @ Bucks : 105-114

Mavs @ Thunder : 119-126

Knicks @ Blazers : 105-93

Le classement

- Le chassé-croisé continue en tête de la Conférence Ouest. OKC a repris son "bien" à Denver, en remportant l'affiche de la nuit contre les Mavs. Petite déception au coup d'envoi puisque Luka Doncic, touché lors du dernier match, était absent, nous privant d'un duel entre aspirants MVP avec Shai Gilgeous-Alexander. "SGA" n'a pas demandé son reste et a mené le Thunder à la victoire avec un 49 match à au moins 30 points cette saison.

Le Canadien a porté son équipe en compilant 30 points, 9 rebonds, 5 passes et 2 interceptions à 9/16 et en allant 15 fois sur la ligne. Le retour de Jalen Williams (27 pts, 5 asts) a fait du bien au groupe de Mark Daigneault, qui s'est sorti de cette partie intense comme il fallait, malgré l'excellente prestation - un pléonasme cette saison - de Kyrie Irving, auteur de 36 points et 12 passes. Les deux équipes se sont montrées adroite (51% pour Dallas, 52% pour OKC), mais ce sont bien les locaux qui sont sortis vainqueurs de l'affrontement.

En cas de retrouvailles en playoffs, ce qui est tout à fait possible puisque même si Dallas devra peut-être passer par le play-in, les Texans sont 8e, on espère que Luka sera de la partie pour confronter ces deux magnifiques leaders que sont le Slovène et "SGA".

SGA tallied his 49th game this season of 30+ PTS to give the Thunder the top seed in the West ⛈️ 31 PTS | 9 REB | 5 AST | 2 STL | W pic.twitter.com/HkXtRPETQa — NBA (@NBA) March 15, 2024

- Pour la deuxième fois en l'espace de quelques jours, les Celtics ont montré leur supériorité aux Suns. Boston a petit à petit construit ce succès à domicile, avec une paire Jaylen Brown-Jayson Tatum inspirée. Brown a claqué 37 points, Tatum 26 et ce bon vieux Al "Théo" Horford y est allé de ses 24 points dans une soirée où les joueurs de Joe Mazzulla ont rentré 25 paniers primés, leur meilleure performance en la matière cette saison.

A la faveur de cette victoire, Boston est officiellement la première équipe qualifiée pour les playoffs 2024.

- Derrière Boston - loiiiin derrière - Milwaukee a repris la 2e place de l'Est. Les Bucks ont eu du mal à se défaire des Sixers, mais ont finalement renversé la situation dans le 4e quart-temps. Menés à l'entame de ce dernier quart, Giannis Antetokounmpo (32 pts, 11 rbds) et les siens se sont fait violence. Bobby Portis, puis le très bon AJ Green (14 pts) ont marqué des paniers importants pour donner à Milwaukee un avantage qui ne serait plus vraiment contesté. Du côté des Sixers, Tyrese Maxey a fait de son mieux avec 30 points au compteur. Nicolas Batum a joué 21 minutes en sortie de banc pour 5 points, 3 passes et 2 rebonds.

- Toujours à l'Est, New York s'accroche à sa 4e place. Les Knicks ont pu compter sur un Jalen Brunson de gala (45 pts) pour prendre le dessus sur des Blazers assez vaillants dans cette fin de saison régulière. Le meneur All-Star était impossible à arrêter cette nuit dans l'Oregon et a signé son 6e match à au moins 40 points cette saison, pour répondre à Deandre "DominAyton", qui a encore dépassé la barre des 30 points en back-to-back.

Jalen Brunson was in his bag dropping 45 PTS to carry the Knicks to the win against Portland 🎒🗽 pic.twitter.com/B0gu5zNrJ1 — NBA (@NBA) March 15, 2024

- Les Rockets font contre mauvaise fortune gros coeur en l'absence d'Alperen Sengun. Houston a assez sereinement dominé Washington cette nuit, avec un très bon match de Jalen Green, irrégulier mais sacrément tranchant lorsque les planètes s'alignent. Le n°2 de la Draft 2022 a calé 37 points (sa meilleure perf offensive cette saison) pour permettre aux siens de rapidement creuser l'écart et d'être en gestion le reste du temps. C'est la quatrième victoire de suite pour Houston, qui a aussi pu compter sur Fred VanVleet (27 pts).

Bilal Coulibaly était titulaire pour Washington et a joué 30 minutes pour 10 points, 4 passes, 3 rebonds et 2 interceptions à 3/9.

- Les Clippers ont récupéré Kawhi Leonard pour le déplacement à Chicago et le double MVP des Finales a fait le job. Sans que l'on sache toujours pourquoi il avait quitté la salle lors du dernier match de son équipe après s'être blessé au dos, Kawhi a été irréprochable sur le terrain avec 27 points (12/17). Son tandem avec Paul George (28 pts, 7 asts) a été supérieur en l'absence de James Harden. Son remplaçant numérique, Bones Hyland, a fini en double-double avec 17 points et 11 passes. Du côté des Bulls, qui s'étaient imposés la veille en prolongation avec un DeMar DeRozan héroïque, il manquait Coby White, touché à la hanche.