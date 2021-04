Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Wolves : 127-97

Celtics @ Blazers : 116-115

Clippers @ Pacers : 126-115

Hawks @ Raptors : 108-103

Lakers @ Hornets : 101-93

Thunder @ Jazz : 96-106

Heat @ Suns : 86-106

PG13 est toujours chez lui à Indianapolis, Batum pète le feu

- Paul George n'a pas trop blagué pour son quatrième retour dans son ancien jardin d'Indianapolis. Il n'y avait cette fois pas assez de public pour tenter de le déstabiliser, mais ça n'aurait sans doute rien changé vu le numéro livré par PG. L'ailier des Los Angeles Clippers, privé de son binôme Kawhi Leonard, laissé au repos, a sorti un 4e match consécutif avec au moins 30 points au compteur pour guider les siens vers un nouveau succès, le 6e de rang. Avec 36 points, 8 passes, 7 rebonds et 2 interceptions, George était de tous les bons coups.

Le bilan de Paul George à Indianapolis en tant qu'adversaire ? Quatre victoire en quatre matches...

Paul George sparks the @LAClippers 6th win in a row! #ClipperNation 🔥 36 PTS, 7 REB, 8 AST

🔥 4th straight 30-point game pic.twitter.com/o8FhXo3XYQ — NBA (@NBA) April 14, 2021

- Nicolas Batum a encore été précieux en sortie de banc avec 14 points, 5 rebonds et... 5 contres ! Batman enchaîne les blocks en ce moment avec comme seule justification, comme il l'a dit l'autre jour, l'entraînement intensif auquel il s'adonne avec son fils de 5 ans. Quel plaisir de le voir dans une telle forme !

📊 14 PTS / 5 BLK / 5 REB A two-way effort for @nicolas88batum. pic.twitter.com/OQU9QNN7MI — LA Clippers (@LAClippers) April 14, 2021

Gobert a aussi scotché, Lu Dort sort le match de sa vie

- Nicolas Batum n'est pas le seul joueur français à avoir réussi une masterclass au contre cette nuit. C'est plus habituel, mais Rudy Gobert a aussi contribué à la victoire du Jazz contre Oklahoma City grâce à ses 7 contres, auxquels il a ajouté 13 points et 14 rebonds.

- Luguentz Dort avait lui choisi cette rencontre pour sortir la meilleure performance offensive de sa jeune carrière en NBA. Le Québécois était en feu et a rendu une copie à 42 points (16/31) avec 7 paniers à 3 points inscrits. De bon augure pour le Thunder dans les années à venir. Dort n'est pas qu'un défenseur d'élite, mais aussi un joueur capable d'aider celui ou ceux qui seront les options offensives de l'équipe comme Shai Gilgeous-Alexander. Lu Dort est d'ailleurs devenu le 5e joueur de l'histoire du Thunder à inscrire au moins 40 points dans un match après Kevin Durant, Russell Westbrook, Paul George et SGA.

Career-high 42 PTS, 7 3PM for Lu Dort!@luthebeast becomes the 5th undrafted player in the last 30 years to score 40+ in a game. pic.twitter.com/KCV8h4ffJG — NBA (@NBA) April 14, 2021

Atlanta est deep, Tatum est ice cold

- On se disait en début de saison que les Hawks avaient une belle profondeur d'effectif. Même si Atlanta a mis du temps à se lancer, ce sentiment se confirme en ce moment. Avec un paquet d'absents, dont Trae Young, les joueurs de Nate McMillan ont quand même réussi à aller décrocher une 7e victoire en 8 matches sur le parquet de Toronto cette nuit. Les 23 points de Bogdan Bogdanovic, en pleine bourre, et la moisson de Clint Capela (19 points, 21 rebonds) ont été précieux pour conquérir cette nouvelle victoire qui consolide la 4e place des Hawks à l'Est.

- Le réveil de Jayson Tatum ces derniers jours est littéralement en train de sauver la saison des Celtics. Boston a signé une 4e victoire consécutive cette nuit sur le parquet de Portland, grâce au sang froid de sa jeune star. Dans une partie très serrée, Tatum a inscrit 32 points dont un panier à 3 points crucial à 7 secondes de la fin pour donner deux possessions d'avance à son équipe. Norman Powell a beau avoir ramené les Blazers à un point from downtown, les Celtics ont tenu le coup et survécu au double-double de Damian Lillard (28 points, 10 passes) et aux 25 points en sortie de banc de Carmelo Anthony.

NORMAN POWELL WITH A DEEP THREE 😱 This game. pic.twitter.com/miTLRD6bpo — Bleacher Report (@BleacherReport) April 14, 2021

- Honnêtement, Carmelo Anthony peut continuer à faire de la magie avec ses pieds jusqu'à 48 ans, on ne se lassera jamais de le regarder.

Melo dances into the jumper! He has a team-high 12 PTS on TNT. pic.twitter.com/wGldv2WpYG — NBA (@NBA) April 14, 2021

Les Lakers finissent bien leur road trip

- Miles Bridges n'est pas le seul joueur des Hornets capable de claquer un bon gros poster des familles. On n'est pas sur le même level quand même, mais Caleb Martin est quand même grimpé sur Ben McLemore. Pas de quoi empêcher les Lakers de l'emporter à Charlotte grâce à un bon Kyle Kuzma (24 pts) et à l'apport de Dennis Schröder (19 pts). Andre Drummond n'a inscrit que 4 points (2/7) mais a pris 12 rebonds pour contribuer au succès californien. L.A. boucle son road trip sur un 4-3 presque inespéré au vu des circonstances.

CALEB MARTIN POSTER 📸 pic.twitter.com/vOayzIzq2V — NBA TV (@NBATV) April 14, 2021

KD retrouve déjà la forme

- The show must go on, malheureusement. Après le report de leur match suite à la mort de Daunte Wright dans le Minnesota, les Wolves et les Nets se sont finalement rencontrés la nuit dernière. Brooklyn n'a pas été perturbé par la reprogrammation et se sont promenés. Sans Karl-Anthony Towns, qui avait décidé de rester en famille un an jour pour jour après la mort de sa mère, Minnesota n'a pas pesé bien lourd dans cette partie. Il faut dire que Kevin Durant a pris ce match au sérieux : 31 points à 11/15 en seulement 27 minutes pour KD, ce qui est sa meilleure sortie depuis plus de deux mois et la blessure qui l'a contraint à manquer 23 matches.

Kevin Durant puts up 31 PTS on 11-15 FGM in just 27 minutes of action!@KDTrey5 x @BrooklynNets pic.twitter.com/bMME1HKi7k — NBA (@NBA) April 13, 2021

- Signe très positif pour les Suns en vue de la suite de la saison et des playoffs : quand les stars sont un peu en difficulté, le banc est capable de répondre présent. Lors de la réception de Miami cette nuit, les remplaçants lancés par Monty Williams ont inscrit 65 des 106 points de l'équipe, avec quatre joueurs du second unit entre 14 et 15 points. C'est la troisième victoire de suite pour Phoenix, qui garde Utah à portée de fusil à 1.5 victoire.