Matches reportés et indignation : la NBA réagit au drame Daunte Wright

Alors que l'Amérique suit le procès de Derek Chauvin, le policier responsable de la mort très médiatisée de George Floyd l'année dernière à Minneapolis, un nouveau drame s'est joué à quelques kilomètres seulement de là cette semaine... Daunte Wright, une jeune homme noir de 20 ans, a été abattu par une officière de police alors qu'il n'était pas armé. La policière qui a tenté d'interpeller Wright a expliqué qu'elle avait voulu se servir de son taser pour l'empêcher de fuir, mais qu'elle a confondu l'arme avec son pistolet, tuant le suspect sur le coup. Une version que les images enregistrées par sa body cam semblent confirmer, mais qui n'en choque pas moins fort logiquement une partie du pays, lassée d'entendre ces terribles nouvelles semaine après semaine...

Des manifestations et des affrontements avec la police ont eu lieu dans la foulée et cet événement a poussé toutes les équipes de sport du Minnesota à reporter les rencontres prévues sur place dans les prochains jours. Les Minnesota Timberwolves, qui devaient affronter les Brooklyn Nets lundi, sont évidemment concernés, au même titre que l'équipe de baseball des Minnesota Twins et la franchise du Minnesota Wild en NHL.

En NBA, les joueurs des San Antonio Spurs et du Orlando Magic ont formé un cercle en se tenant l'un l'autre pour marquer le coup. Gregg Popovich a fait part de son dégoût pour cette nouvelle affaire humiliante.

"C'est quelque chose qui rend malade. Combien de fois est-ce que cela doit arriver ? Cette personne est morte. Morte ! Sa famille et ses amis sont en deuil, mais on va encore tourner la page comme si rien ne s'était passé", a expliqué Pop sur KSAT.

Doc Rivers, le head coach des Sixers, a lui aussi eu des mots en réaction à ce drame sur Philly.com

"Je pense qu'il faut que l'on arrête de dire que cette situation est frustrante pour les Américains noirs. Elle devrait être frustrante pour tous les Américains. Je ne sais pas s'il s'agissait d'un accident, j'ai vu la vidéo, mais je sais que tout le monde est en colère et frustré".

Magic and Spurs lock arms at center court after the police killing of Daunte Wright on Sunday pic.twitter.com/6xF0cHFH4s — Bleacher Report (@BleacherReport) April 13, 2021

La NBA a montré qu'elle était un élément moteur du mouvement Black Lives Matter et l'actualité la pousse malheureusement à continuer le combat.