Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Sixers : 104-105

Hawks @ Bulls : 116-131

- On s'attendait à une bataille et bataille il y a eu ! Les Sixers se sont qualifiés pour le 1er tour des playoffs en tant que 7e, en remportant leur barrage face à Miami d'un petit point (105-104) après avoir renversé une situation compromise et gommé 14 points de retard en deuxième mi-temps.

Comment ne pas commencer ce résumé par quelque chose de très franco-français ? Nicolas Batum, qui dispute peut-être les derniers playoffs NBA de sa carrière, a été décisif pour Philadelphie. Il n'a pas été seul, évidemment, mais les 20 points du capitaine des Bleus, à 6/10 à 3 points, mais aussi son contre sur Tyler Herro à 26 secondes de la fin pour l'empêcher d'égaliser à 99-99. La performance vintage et superbe de "Batman" n'avait sans doute pas été prévue par le staff du Heat.

Le contre de Nicolas Batum a 26 secondes de la fin ! Match exceptionnel du Français, des deux côtés du terrain. pic.twitter.com/ku8msyZxlH — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) April 18, 2024

Joel Embiid a apporté 23 points, 15 rebonds et une vraie présence rassurante dans le 4e quart-temps, Kelly Oubre a inscrit 9 de ses 11 points sur l'ultime période, Tyrese Maxey s'est fendu de 20 points et les joueurs de Nick Nurse ont tenu le coup face à des Floridiens qui n'ont pas été loin de l'emporter, eux qui menaient de 12 points à la pause.

Malheureusement, la soirée aura fini un peu plus qu'en eau de boudin pour le Heat. D'après Shams Charania, Jimmy Butler souffre d'une blessure possiblement sérieuse et d'ordre ligamentaire au genou. Cela l'empêcherait évidemment de disputer le deuxième barrage face à Chicago après-demain. Face à son ancienne équipe, Butler a été actif mais maladroit (5/18), finissant avec 19 points, 5 passes, 5 interceptions et 4 rebonds, laissant à Tyler Herro (23 pts) la vedette au scoring, même si l'ancien de Kentucky a quand même pas mal arrosé (9/27).

Philadelphie affrontera donc New York au 1er tour des playoffs à partir de ce weekend. Miami, pour sa part, retrouvera Chicago, qui a disposé d'Atlanta.

Les Bulls portés par un Coby White d'enfer

- Comme on pouvait s'y attendre, Chicago est sorti vainqueur de l'autre barrage du jour face à Atlanta. Les Bulls ont démarré fort avec un 40-22 d'entrée, avant de malheureusement se rappeler qu'ils étaient eux aussi capables de se prendre 45 points dans un quart-temps et de laisser revenir les Hawks à portée de tir (+6 à la pause). Coby White avait décidé de marquer ce match de play-in de son empreinte et l'arrière candidat au MIP a pris feu et s'est dit que le moment était venu de signer un nouveau record en carrière (42 points à 15/21) et un match mémorable, avec 9 rebonds, 6 passes et 2 interceptions, sans perdre le moindre ballon ! Les vétérans autour de lui, DeMar DeRozan (22 pts, 9 asts) et Nikola Vucevic (24 pts, 12 rbds) notamment, se sont installés sur le siège passager en 2e mi-temps pour observer les dégâts causés par leur camarade.

La mauvaise nouvelle pour les Bulls vient de la blessure d'Alex Caruso au pied droit. Chicago l'a décrite comme "significative", ce qui laisse entendre qu'on ne verra pas le Divin Chauve face à Miami pour le barrage qui enverra peut-être les Bulls en playoffs.

Atlanta, pour sa part, voit cette saison très décevante prendre fin prématurément. Des questions vont se poser durant l'intersaison, notamment autour de l'intérêt de conserver à la fois Trae Young (22 pts, 10 asts) et Dejounte Murray (30 pts) dans le projet piloté par Quin Snyder.