Les résultats de la nuit en NBA

Pelicans @ Knicks : 102-91

Suns @ Mavs : 109-101

Pacers @ Warriors : 121-117 après prolongation

Il valait mieux jouer à l'extérieur cette nuit. Les trois équipes qui se déplaçaient l'ont emporté, notamment les Pacers et les Pelicans de façon plutôt inattendue.

- En back to back après leur victoire contre les Lakers, les Pacers avaient mis Domantas Sabonis, Myles Turner et Caris LeVert au repos. Malgré ça, ils ont poussé Golden State en prolongation après un shoot à 3 points de Justin Holiday. et vaincu les Warriors durant l'overtime !

Le héros du jour pour le crew de Rick Carlisle se nomme Kiefer Sykes, qui a rentré un tir à 3 points lointain puis a réussi un drive difficile dans la foulée pour donner 5 points d'avance à Indiana. Les Warriors ont eu plusieurs tirs extérieurs ouverts pour décrocher une deuxième prolongation, mais ni Stephen Curry, ni Jordan Poole n'ont réussi à faire mouche.

- Phoenix et Dallas, deux des équipes les plus en forme en NBA, s'affrontaient cette nuit. Pendant trois quart-temps, les Mavs ont cru pouvoir faire chuter les Suns chez eux, mais le finish des leaders de la ligue a été terrifiant.

Emmenés par Chris Paul (20 pts, 11 pds, 0 perte de balle) et Devin Booker (28 pts), intenable en ce moment, les joueurs de Monty Williams ont passé un 35-19 aux Texans dans le dernier quart-temps en dépit des efforts de Luka Doncic (28 pts), un peu sonné par une mauvaise chute en fin de 3e quart-temps.

Il s'agit de la 5e victoire consécutive pour Phoenix, alors que Dallas restait sur 10 victoires en 11 matches.

- Les Knicks ne peuvent décemment pas perdre des matches à domicile contre les Pelicans et en étant autant à côté de leurs pompes s'ils veulent croire au play-in tournament ou à mieux... New York a pris le bouillon à domicile contre New Orleans, qui a profité de cette nuit sans énergie pour les locaux.

Jonas Valanciunas a fini en double-double (18 pts, 10 rbds), alors que Josh Hart (17 pts), la paire Ingram-Graham (15 pts chacun) et le rookie Jose Alvarado, auteur de son record de points (13 pts) devant sa famille ont apporté leur écot.

En face, Evan Fournier (6 points à 2/8) n'a pas échappé au naufrage. Le Madison Square Garden a passé une bonne partie du match à conspuer son équipe après cette troisième défaite consécutive.