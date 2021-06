Le résultat de la nuit en NBA

Phoenix Suns @ Los Angeles Clippers : 84-80

- C'est presque un soulagement pour les vieilles âmes que nous sommes quand un match de playoffs NBA se finit sur un score de 84-80. Le jeu pratiqué entre les Suns et les Clippers dans ce game 4 n'avait rien d'un basket champagne avec de l'attaque et des shoots à tout va façon 7 seconds or less. Ce match remporté par Phoenix, qui mène désormais 3 à 1, était moche, mais il faut presque le prendre comme un compliment.

Tout s'est joué au finish, sur un enchaînement de fautes, de lancers francs et d'éjections. Une fois de temps en temps, il est bon de se voir rappeler une époque où ces rencontres-là étaient monnaie courante. Bon, on espère quand même que les Suns (36%) et les Clippers (32%) montreront un peu plus d'adresse et ne se départageront pas sur la ligne dans le game 5, mais il fallait le signaler.

- Chris Paul et les siens ont eu les nerfs plus solides, alors que Los Angeles s'est retrouvé à quatre reprises à un point des Suns dans le 4e quart-temps, devant un public tétanisé par le spectacle. Les 13 dernières secondes ont vu "CP3" rentrer 5 de ses 6 lancers, alors que les Clippers ont volontairement raté 3 de leurs 8 tentatives pour essayer de marquer derrière, mais sans succès...

- Devin Booker a inscrit 25 points et CP3 a fini en 18-7, mais les deux hommes ont encore shooté à 14/44. Si Phoenix est capable de gagner avec ses deux stars aussi maladroites, c'est plutôt bon signe...

- CP3 avait réservé une petite gourmandise à son ancien public.

- Deandre Ayton, énorme satisfaction de ces playoffs NBA pour les Suns, a été dominant et continue de faire dire aux fans que la franchise a finalement bien fait de miser sur lui. Le Bahaméen a rendu une copie bien lourde avec 19 points, 22 rebonds, 4 contres et 3 passes. Aucun intérieur adverse n'a pu rivaliser.

- Nicolas Batum n'a joué que 16 minutes en sortie de banc et ça commence à ressembler à une mauvaise décision de la part de Tyronn Lue. Ivica Zubac a beau avoir fini en double-double (14 points, 13 rebonds), le faire jouer 40 minutes n'a pas apporté grand chose de bon aux Clippers jusque-là.

- Paul George a passé une partie de sa soirée sur la ligne (12/18) mais n'a pas retrouvé son adresse dans le jeu. "PG13" a plus brillé pour son accrochage avec Devin Booker que pour faire trembler le filet, puisqu'il a shooté à 5/20 cette nuit.

Devin Booker and Paul George getting into it. PG was given a tech. pic.twitter.com/kNCt1TO3dJ — ESPN (@espn) June 27, 2021

- Mike Breen, ce génie, au moment où la caméra s'est posée sur Kawhi Leonard, encore en tribunes.

- Mener 3-1 contre une équipe coachée par Tyronn Lue n'est pas une garantie de succès, les Warriors 2016 sont là pour en témoigner. Lue n'a pas LeBron dans ses rangs et les Suns n'ont pas leur meilleur défenseur suspendu pour avoir mis un kick dans l'entrejambe d'un joueur adversaire, mais qui sait ?

- Rajon Rondo a dû fulminer sur le banc dont Lue ne l'a pas fait sortir une seule seconde dans ce game 4. Le meneur des Clippers n'a pas montré grand chose dans ces playoffs NBA, mais de là à ne pas le faire jouer du tout ?

