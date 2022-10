Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Sixers : 106-120

Raptors @ Heat : 98-90

Magic @ Knicks : 102-115

Celtics @ Bulls : 102-120

Jazz @ Rockets : 108-114

Nets @ Grizzlies : 124-134

Spurs @ Wolves : 115-106

Nuggets @ Blazers : 110-135

---

- Avec Milwaukee, qui n'a joué que deux matches pour le moment, Portland est la dernière équipe invaincue en NBA. Peu de monde s'attendait à un départ canon de Damian Lillard et sa bande, mais le bilan ne ment pas. Les Blazers sont à 4-0 après avoir balayé les Nuggets, 24 heures après avoir renversé les Lakers.

En voyant Denver mener rapidement de 11 points, on s'est dit que ce serait compliqué pour Portland de confirmer son meilleur départ depuis 1999. C'était sans compter la force de frappe offensive et le mental affichés par cette équipe depuis le début de la saison.

Anfernee Simons a été époustouflant en 2e mi-temps, avec 22 de ses 29 points inscrits dans le seul 3e quart-temps, pour épauler Damian Lillard (31 pts, 8 pds). Jerami Grant, auteur du game winner la veille pour doucher les Lakers, a contribué avec 21 points, pendant que Nikola Jokic (9 pts, 9 pds, 9 rbds), gêné par les fautes, n'a pris que 4 tirs en tout et pour tout.

- Kevin Durant (37 pts) et Kyrie Irving (37 pts) ont marqué 74 des 124 points de Brooklyn à Memphis. C'est bien gentil, mais ça ne garantit pas la victoire. Les Nets ont perdu sur le parquet des Grizzlies en montrant des largesses défensives assez inquiétantes, sans pouvoir stopper la paire Ja Morant-Desmond Bane. Le MIP en titre et son lieutenant ont claqué 38 points tous les deux pour mettre Brooklyn dans le négatif. Jamais un tandem n'avait inscrit autant de points dans l'histoire de la franchise. Morant et Bane l'ont fait en distribuant 7 passes chacun pour agrémenter le tout.

Ben Simmons (7 points, 8 passes, 5 TO) est toujours en difficulté pour rester sur le parquet et n'a pas terminé la rencontre, éjecté pour 6 fautes à cause de son empressement et de la ruse de Morant. C'est terrible, mais l'Australien a presque commis autant de fautes qu'il n'a marqué de points depuis le début de la saison. On veut bien que son apport aille bien au-delà du scoring, mais il y a quand même des limites...

Ja Morant just hilariously baited Ben Simmons into fouling outhttps://t.co/pU9Em4dJRC pic.twitter.com/tH7fAzQmtp — Wobfernee Simons (@WorldWideWob) October 25, 2022

Ja Morant n'est d'ailleurs pas uniquement le MVP de cette première semaine de NBA, mais aussi un candidat crédible pour reprendre le rôle de Superman.

🏀 #NBA

😅 Et le dunk de la nuit vous est (une nouvelle fois encore) offert par l'inévitable Ja Morant ! pic.twitter.com/PfEcsD8PoI — NBAextra (@NBAextra) October 25, 2022

Ben Simmons a presque autant de fautes que de points cette saison

Kevin Durant aurait sans doute échangé son accomplissement du soir - une 20e place, désormais, au classement des scoreurs all-time en NBA - contre une victoire...

Philly n'est plus fanny, Harden victimise Mathurin

- Oh, une victoire pour les Sixers ! Il valait mieux qu'elle arrive maintenant, parce qu'un départ à 0-4 après avoir reçu Indiana aurait mis Doc Rivers sur un siège éjectable. Tout n'est pas encore parfait, loin de là, mais une certaine forme de confiance s'est installée cette nuit, avec un James Harden toujours aussi tranchant et taquin. Le "Bearded One" a posé 29 points, 11 passes et 9 rebonds, soutenu par Joel Embiid (26 pts en 28 min). Pas besoin de finesse ou de shimmy, parfois, quand on peut mettre un bon coup de physique à un rookie, hein James ?

Tyrese Haliburton a réalisé son désormais traditionnel double-double points/passes avec 19 points et 10 passes. Le garçon semble prêt à briller dans l'obscurité, si cela peut donner à son équipe une chance de décrocher le 1st pick dans quelques mois.

Orlando montre la voie du tanking

- Le Magic est la seule équipe de la Conférence Est à avoir vraiment compris la consigne de départ cette saison dans la course à Victor Wembanyama : perdre en masse tout en développant les jeunes. Orlando s'est logiquement incliné au Madison Square Garden cette nuit et est la dernière équipe de l'Est à ne pas avoir encore gagné la moindre partie.

Paolo Banchero (21 pts) n'en apprend pas moins le métier puisqu'il a signé son quatrième match de suite à 20 points ou plus. Le dernier joueur à avoir fait ça pour ses 4 premiers matches en NBA n'est autre que Grant Hill, en 1994. Orlando tient quand même un garçon spécial... Bol Bol s'est lui aussi distingué en sortie de banc (19 pts, 5 rbds, 4 ctres) et commence à faire espérer les fans. S'il tient la distance sans se blesser toute la saison, le fils de Manute est aussi une vraie usine à basket ascendant licorne.

Du côté des Knicks, Evan Fournier a joué 27 minutes pour 8 points, 2 rebonds et 2 passes à 2/8.

- Gregg Popovich est un fieffé coquin à avoir fait croire à tout le monde que les Spurs allaient tanker. Bon, ce sera sans doute le cas en définitive, à la faveur du nombre faramineux de matches à disputer, mais le mythique coach texan et ses joueurs présentent le deuxième meilleur bilan de l'Ouest après 4 matches. Le calendrier n'est pourtant pas particulièrement clément, puisqu'après avoir choqué les Sixers, San Antonio s'est payé les Wolves à Minneapolis.

Le match a été d'une facilité déconcertante pour les Spurs, qui ont rapidement mené de 20 points et ont étendu leur avance à 35 points devant un public médusé. Minnesota a totalement loupé son match, à commencer par Anthony Edwards (3/15, 9 pts). Même Rudy Gobert, très bon depuis le début de la saison, a dû se contenter de 11 points, 7 rebonds et 3 contres. Les configurations où KAT se retrouve largement meilleur scoreur de l'équipe (27 pts cette nuit) ne semblent pas être celles qui mèneront le groupe de Chris Finch à la victoire.

Devin Vassell (23 pts, 9 rbds, 7 pds) poursuit lui son excellent démarrage, alors que Jeremy Sochan, le plus jeune starter de la ligue, a réussi sa meilleure performance jusque-là (14 pts, +13 de différentiel).

- Même sans Scottie Barnes, les Raptors ont pris le dessus sur Miami en remportant encore un match serré. Le tandem VanVleet-Siakam (57 pts à eux deux) a montré beaucoup de sang froid dans les moments-clés. Du côté du Heat, c'est très poussif dans ce début de saison (1-3). Il va falloir quelques lancers de tablette au sol ou une intervention musclée de l'assistant-coach le mieux payé de la ligue, Udonis Haslem, pour réveiller tout le monde.

- Très curieux, ce Chicago-Boston. Les Bulls ont infligé leur première défaite de la saison aux Celtics, dans une partie où les deux équipes ont connu des trous d'air en étant jamais vraiment synchrones. Les Celtics ont rapidement pris 19 points d'avance dans le 1er quart-temps, avant d'avoir les jambes coupées jusqu'à la mi-temps et de rentrer à... -16 au vestiaire, la faute à DeMar DeRozan (25 pts) et Nikola Vucevic (18 pts, 23 rbds) notamment.

Joe Mazzulla, le coach intérimaire des Celtics, arrivait jusqu'ici à contenir sa nervosité en défonçant des chewing gums depuis le bord du terrain pour éviter d'insulter la descendance des arbitres. Cette nuit, il a craqué et abandonné la méthode Hollywood, ce qui a entraîné son expulsion, peu avant celle de Grant Williams, un peu trop excité lui aussi.

- Danny Ainge souffle un peu. Le message est enfin passé et le Jazz a perdu son premier match de la saison après trois performances enthousiasmantes. Coup double dans la course au tanking, puisque c'est Houston qui a "encaissé" une victoire dans le même temps. Les Rockets ont été plus efficaces dans le money time, grâce à Eric Gordon, mais aussi à Jabari Smith Jr (21 pts, 9 rbds, 3 ctres), qui a rentré ses 4 lancers dans les 25 dernières secondes du match.

Tout ça n'a pas empêché la tension de monter sur le banc entre les deux derniers lottery picks des Rockets, Jabari Smith et Jalen Green... Une pensée pour Eric Gordon, qui observe en ayant l'air de crier intérieurement "Sortez-moi de là SVP, j'ai déjà gagné une médaille avec Team USA, je ne mérite pas ça !".