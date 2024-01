Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Clippers : 114-125

Heat @ Magic : 87-105

Nuggets @ Wizards : 113-104

Celtics @ Rockets : 116-107

Pacers @ Suns : 110-117

Blazers @ Lakers : 110-134

- Les Clippers ont du mental ! Complètement à côté de la plaque pendant trois quart-temps, menés 16-0 en début de match, puis de 18 points en cours de 4e quart-temps, les joueurs de Ty Lue ont réussi une spectaculaire remontée et, il faut le dire, un hold-up contre les Nets. Les cinq dernières minutes du match ont vu Kawhi Leonard (14 de ses 21 pts sur ce laps de temps), James Harden (24 pts, 10 asts) et leurs camarades passer un 22-0 pour renverser la situation. Les Californiens ont joué comme des possédés, pour finalement prendre les devants sur un panier de Leonard à moins de 3 minutes du terme. Passer de 114-103 à 114-125, c'est quand même d'une violence inouïe pour Brooklyn...

Kawhi Leonard a mis 15 points dans les 5 dernières minutes et les Clippers ont passé un 22-0 pour mener une remontée incroyable contre les Nets 🔥 pic.twitter.com/l8MUk5vh9S — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) January 22, 2024

- Nikola Jokic a été phénoménal - pléonasme - lors de la victoire des Nuggets à Washington. Le Serbe a roulé sur les Wizards malgré leurs efforts pour proposer un match un peu accroché. Jokic a compilé 42 points, 12 rebonds et 8 passes à 15/20, ajoutant 3 contres à sa copie. Aidé par Jamal Murray (19 pts, 7 asts, 5 rbds) et Michael Porter Jr (19 pts, 6 rbds), le MVP des Finales 2023 n'a pas laissé beaucoup d'espoir aux joueurs de la capitale fédérale.

Bilal Coulibaly a joué 31 minutes et s'est montré à son avantage, notamment en défense où il a réussi 4 contres, dont quelques uns spectaculaires. Le rookie français a aussi inscrit 9 points et pris 3 rebonds.

- D'Angelo Russell est dans une forme étincelante en ce moment et n'a clairement pas envie d'être tradé. Les Lakers sont revenus à un bilan à l'équilibre cette nuit grâce à leur victoire à Portland et le meneur y est pour quelque chose. Avec 34 points et quelques actions spectaculaires, "D-Lo" a été divertissant et productif, dans la lignée de ses dernières performances de janvier. Une fois la victoire acquise, LeBron James (28 pts) et les autres titulaires ont pu regarder la fin du match depuis le banc.

D'Angelo Russell sur les 6 derniers matches : 22 points à 52% aux tirs, 48% à trois-points et 5,8 passes. Si vous êtes les Lakers vous le tradez ou pas ? pic.twitter.com/V8z4vb5DpH — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) January 22, 2024

- Petit événement pour Orlando qui, non seulement a battu Miami dans le derby floridien, mais a aussi pu aligner pour la première fois depuis deux mois et demi son cinq de départ envisagé en début de saison. Avec Markelle Fultz, Jalen Suggs, Franz Wagner, Paolo Banchero et Wendell Carter Jr en titulaires, le Magic a pris le dessus en verrouillant le Heat, qui a fini avec 87 points, son plus faible total de la saison, 37.5% d'adresse et 18 pertes de balle.

Paolo Banchero (20 pts), Franz Wagner, de retour après 8 matches d'absence (19 pts, 5 asts) et Wendell Carter Jr (17 pts, 9 rbds) ont été les moteurs du groupe de Jamahl Mosley. Il s'agit de la troisième défaite consécutive pour Miami, qui n'a pas encore récupéré Jaime Jaquez, mais avait tout de même une bonne partie de sa colonne vertébrale.

- Malgré une deuxième mi-temps un peu moins convaincante, les Celtics ont rebondi après leur première défaite à domicile de la saison. Boston a dominé Houston, grâce notamment au bel impact de Kristaps Porzingis (32 pts) et à l'apport de Derrick White (21 pts, 12 rbds), dans un soir où Jayson Tatum avait laissé son adresse au vestiaire (4/17). Jaylen Brown, pour sa part, a signé le troisième triple-double de sa carrière en NBA avec 13 points, 11 rebonds et 10 passes. Les Celtics sont toujours leaders au général avec cette 33e victoire depuis le début de la saison.

- Phoenix et son Big Three commencent à se mettre en marche. Face à Indiana, qui a du coup subi sa 4e défaite en 5 matches, et sa recrue Pascal Siakam (15 pts), les Suns s'en sont remis à Kevin Durant (40 pts), Devin Booker (26 pts) et Bradley Beal (25 pts à 11/16) pour un nouveau match à plus de 90 points de la part des trois compères, comme lors du match précédent. Malgré la vaillances des Pacers pour tenter de maintenir le suspense, KD et ses camarades ont tenu bon et frappé quand il fallait, dans une rencontre qu'ils ont tout de même assez clairement dominée.