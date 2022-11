Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Blazers : 109-107

Spurs @ Kings : 112-130

Pistons @ Clippers : 91-96

LeBron James met un coup de pression déguisé aux Lakers

---

- Depuis le début de la saison en NBA, les Blazers marquent plus de game winners au buzzer ou presque que n'importe qui. Cette nuit, ils se sont retrouvés du mauvais côté de la sentence contre Brooklyn. A 107-107, Kevin Durant (35 pts) a pris le shoot de la gagne par-dessus Jerami Grant, mais c'est bien Royce O'Neale qui a joué les héros en prolongeant le ballon dans le cercle à 0.4 seconde la sirène. Cette action a validé le triple-double de l'ancien joueur du Jazz : 11 points, 11 rebonds, 11 passes et... 1 game winner.

ROYCE O'NEALE PUTBACK FOR THE WIN 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/bXVfDVauIR — Bleacher Report (@BleacherReport) November 18, 2022

Portland pensait avoir décroché la prolongation lorsque Jusuf Nurkic a égalisé sur un circus shot, mais les Nets et O'Neale en ont décidé autrement.

Ben Simmons est sorti du banc et n'a pas fini le match après avoir pris sa 6e faute, MAIS et c'est un grand mais, l'Australien a eu une belle contribution dans cette partie. En 32 minutes, il est parvenu à compiler 15 points, 12 passes, 7 rebonds et 1 contre, sans manquer le moindre panier et en ayant un +/- positif (+7). L'heure du réveil est peut-être arrivée dans ce rôle auquel on ne s'attendait pas.

- Depuis leur traversée du désert sans playoffs, les Kings n'ont pas fréquemment remporté cinq matches de suite. Les voilà sur cette intéressante série après leur victoire à domicile contre San Antonio. Les joueurs de Mike Brown commencent à gagner les matches qu'ils doivent gagner et c'est un changement radical. Cette nuit, Sacramento n'a jamais été derrière au tableau d'affichage et a enfoncé le clou dans le dernier quart-temps (41-30) avec De'Aaron Fox (28 pts) et Malik Monk (26 pts) à la baguette, pour répondre à Devin Vassell (29 pts).

🔦 LIGHT THE BEAM De'Aaron Fox and Malik Monk each dropped 25+ PTS to lead the @SacramentoKings to their 5th straight win!@swipathefox: 28 PTS, 8 AST@AhmadMonk: 26 PTS, 4 3PM pic.twitter.com/kTBp1uWohU — NBA (@NBA) November 18, 2022

Les Spurs, de leur côté, ont plus qu'entamé leur descente dans les abysses avec une 9e défaite en 10 matches après avoir commencé à 5-2. On voit quand même des choses intéressantes dans ce groupe, qui va pouvoir continuer à se développer sans qu'on lui prête l'intention de ne pas participer à la Wembanyama Race.

- Kawhi Leonard a fait son retour cette nuit, au plus grand soulagement des fans des Clippers. Si le double MVP des Finales a été timide en attaque (6 points à 2/8) n'a pas participé au money time contre Detroit, son impact défensif a été assez sensationnel et sa présence a clairement galvanisé ses coéquipiers. Lorsqu'il était sur le parquet, Los Angeles était à +25 et on l'a plusieurs fois vu dissuader les Pistons sans avoir besoin de réussir des contres.

Après une première mi-temps poussive - ils ont regagné le vestiaire à -8 - les Californiens ont petit à petit pris le dessus grâce au scoring de Reggie Jackson (21 pts) et à l'intensité au rebond d'Ivica Zubac (9 pts, 18 rbds) notamment. Un drive de Norman Powell a mis fin au suspense à une minute de la fin.

Killian Hayes était titulaire pour Detroit, mais il n'a malheureusement pas réussi un match dans la lignée de ceux que l'on avait pu le voir faire récemment. Le Français a joué 28 minutes pour 5 points (1/8), 3 rebonds, 3 interceptions et 1 passe, avec un différentiel de... -17.