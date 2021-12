Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Celtics : 108-103

Rockets @ Bulls : 118-133

Thunder @ Grizzlies : 102-99

Hornets @ Jazz : 102-112

Kings @ Warriors : 98-113

Spurs @ Clippers : 116-92

Rudy au DD et sans trembler

- Rudy Gobert a vécu l'une des plus belles nuits de sa carrière sur le plan individuel en saison régulière. Jamais le Français n'avait aussi à l'aise sur la ligne des lancers que cette nuit face à Charlotte. Le Jazz a disposé des Hornets avec 23 points et 21 rebonds pour Gobert, qui est allé 16 fois sur la ligne et a marqué 15 lancers.

Heureusement pour Utah que le triple meilleur défenseur de l'année était là pour scorer et limiter l'impact offensif des Hornets, car le Jazz était un peu à côté de la plaque en termes d'adresse (35.4%).

Malgré le double-double de LaMelo Ball (21 points, 11 passes), Charlotte ne s'est jamais vraiment relevé d'un premier quart-temps loupé (35-16).

Embiid en promenade à Boston

- Philadelphie est parvenu à renverser Boston au TD Garden grâce à un dernier quart-temps très solide et un Joel Embiid qui avait de l'appétit. Le Camerounais a inscrit 17 de ses 41 points dans le 4e quart-temps avec trois shoots payants dans le money time, mais aussi trois lancers qui ont permis aux Sixers de rester devant. Avec 41 points, 10 rebonds, 5 passes et 4 contres à 14/27, Embiid s'est mis à un niveau que les adversaires ont du mal à gérer lorsqu'il décide de l'activer.

Seth Curry a posé 26 points pour aider Philly à réintégrer, au moins provisoirement, le top 6 à l'Est.

Dejounte, la vie en 3D

- Les Spurs n'ont pas eu grand mal à aller s'imposer sur le parquet des Clippers. Il faut dire que Dejounte Murray tient une forme d'enfer en ce moment et même plus globalement sur l'ensemble de la saison. Le meneur de San Antonio a signé son troisième triple-double en cinq matches avec 24 points, 13 passes et 12 rebonds, pour guider son équipe vers la victoire, s'offrant au passage le record de David Robinson du nombre de TD sur une saison en NBA sous le maillot des Spurs.

Setting the single-season franchise record for triple-doubles, @DejounteMurray's talent was on full display in the @spurs win! pic.twitter.com/Jeyx2iSgR2 — NBA (@NBA) December 21, 2021

Le retour de Paul George, absent depuis cinq matches en raison d'une blessure au coude, n'a pas suffi. On notera quand même que PG13 a inscrit 25 points, sans pouvoir éviter aux siens une troisième défaite de rang. Nicolas Batum (3 points en 17 minutes) est sorti du banc et n'a pas pu peser comme il sait le faire.

Retour perdant pour Ja Morant

- Ja Morant a fait son retour avec Memphis après avoir manqué 12 matches. Malheureusement pour le meneur des Grizzlies, il n'a pu éviter aux siens une défaite à Oklahoma City, où ses 16 points et 8 passes n'ont pas suffi.

Shai Gilgeous-Alexander a poursuivi sur sa belle lancée du moment (23 pts) avec l'aide du rookie australien Josh Giddey (19 pts, 11 pds). C'est la deuxième victoire consécutive pour le Thunder, qui n'est finalement qu'à deux succès de la 10e place qualificative pour le play-in tournament...

- Pour son premier match à domicile depuis qu'il s'est offert le record all-time à 3 points, Stephen Curry mené les Warriors vers un succès contre les Kings. Golden State n'a pas trop sué et a simplement été un peu tancé par le nouveau très bon match de Tyrese Haliburton (24 pts, 11 pds) en l'absence de De'Aaron Fox.

In his first home game since setting the all-time 3PM mark, @StephenCurry30 drops 30 PTS to lift the @warriors to the dub 🙌 pic.twitter.com/knTTy05PpF — NBA (@NBA) December 21, 2021

Draymond Green a lui choisi le jour du cinquième anniversaire de son fils Draymond Jr pour enregistrer son premier triple-double de la saison avec 16 points, 11 rebonds et 10 passes.

- Chicago a toujours été devant et en contrôle lors de la venue de Houston. Les Bulls ont compté jusqu'à 25 points d'avance et poursuivi sur leur belle dynamique, notamment grâce à DeMar DeRozan (26 pts) et au fait que cinq de ses coéquipiers aient inscrit au moins 11 points. Coby White a été le plus tranchant d'entre eux en sortie de banc (24 pts).

