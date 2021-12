L'année 2021 touche à sa fin et c'est l'occasion de revenir sur les personnalités du monde du basket et de la NBA qui l'ont marquée. On n'est évidemment pas fâchés de voir cette année prendre fin - sauf si 2022 est aussi morose que la saison des Detroit Pistons, évidemment - mais on avait quand même envie de tirer notre chapeau à ces gens, athlètes ou non, qui nous ont quand même permis de passer de bons moments et qui sont ressortis de ces 12 mois encore rocambolesques en vainqueurs.

Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo était tellement dominant en 2021 qu’on aurait presque cru se souvenir qu’il avait été élu MVP. Alors que non, c’était en 2020 (et en 2019). Mais il a troqué le trophée individuel le plus prisé contre un accomplissement encore plus important : le titre de champion NBA !

Un moment tant attendu pour les Milwaukee Bucks et tout le Wisconsin. Une délivrance. Mais aussi, quelque part, une suite logique pour le « Greek Freak. » Il a progressé chaque saison. Il a gagné le MVP. Puis il a fait le doublé l’année suivante tout en étant nommé DPOY. Des récompenses mais… toujours pas de sacre et donc les mêmes critiques qui reviennent. Giannis les a toutes fait taire en menant son équipe jusqu’au bout en 2021.

Avec des performances absolument monstrueuses tout au long du parcours. Les Bucks ont sorti les Nets en sept manches avec un grand Antetokounmpo. Il s’est fait une frayeur en se blessant au genou lors des finales de Conférence contre les Hawks mais la superstar a tenu son rang dès le Game 1 contre les Suns, en serrant les dents.

Son impact sur le jeu en attaque et en défense était beaucoup trop élevé. Il a écœuré ses adversaires. Des teintes de Shaq version Orlando, ou de Wilt sans les stats irréelles. Un joueur à part qui n’a certainement pas fini de nous épater.

Anthony Edwards halluciné par Giannis : « Ce salopard fait 2,18m, tu ne peux rien faire contre lui »

Chris Paul

2021, c’est l’année de la consécration pour Chris Paul. Enfin pas tout à fait. Mais presque. C’est après plus de quinze ans de carrière que le « Point God » s’est finalement hissé en finales NBA. En portant les Phoenix Suns d’une main de maître. Bon, la franchise de l’Arizona est tombée les armes à la main contre les Milwaukee Bucks. Une défaite 2-4 après avoir gagné les deux premiers matches.

Mais CP3 a quand même donné encore un peu plus de poids à son héritage en transformant complètement cette équipe, absente des playoffs depuis 2010 et soudainement revenue en finale pour la première fois depuis 1993. En se montrant encore une fois appliqué et surtout décisif. Un vrai patron. Comme on en fait peu dans ce milieu.

Du coup, les regards changent sur le vétéran. De plus en plus de voix s’élèvent pour lui redonner son dû : à savoir une place parmi les cinq meilleurs joueurs de l’Histoire à son poste.

Nicolas Batum

Quelle résurrection pour Nicolas Batum en 2021 ! Certains le donnaient perdu pour le basket – ou au moins la NBA – après sa mise au placard à Charlotte. Enfin libéré par les Hornets, le vétéran a pu rebondir aux Clippers, où il s’est affirmé comme un joueur ESSENTIEL. Tout le monde l’adore à Los Angeles : ses coaches, ses coéquipiers… tous sont unanimes sur l’importance du Français au sein du groupe.

Il apporte du liant entre Kawhi Leonard, Paul George et les autres membres du cinq majeur. En étant parfait dans son style. Il défend, prend des rebonds, vole des ballons, met des tirs à trois-points dans le corner. Le genre de joueur qui peut faire gagner une équipe. Un rôle qui lui va comme un gant.

Et c’est justement en restant dans le même registre qu’il a contribué au superbe parcours de l’équipe de France lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Le capitaine d’un groupe historique, médaillé d’Argent après avoir fait suer les Américains en finales. Cerise sur le gâteau, Batum a qualifié les Bleus avec un block décisif sur l’ultime possession contre la Slovénie en demie. Un moment légendaire qui fait tout simplement partie des actions les plus iconiques – et oui, n’ayant pas peur des mots : ce n’est pas la plus culte mais c’est un moment vraiment fort – de l’Histoire des JO en matière de balle orange.

