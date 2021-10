Giannis Antetokounmpo est tellement fort que ses adversaires, comme Anthony Edwards, le voient plus grand qu'il ne l'est en réalité.

Anthony Edwards et les Minnesota Timberwolves ont réussi un joli coup la nuit dernière, en battant Milwaukee. Les Bucks ont pris de plein fouet l'impact du trio que "Ant-Man" forme avec Karl-Anthony Towns et D'Angelo Russell. Le n°1 de la Draft 2021, auteur de 25 points, a quand même été époustouflé par ce qu'a montré Giannis Antetokounmpo dans cette rencontre.

Avec 40 points, 16 rebonds, 7 passes et 3 contres, le MVP des Finales 2021 s'est démené mais n'a pas réussi à éviter la défaite à son équipe. Interrogé à ce sujet, Anthony Edwards ne s'est pas départi de sa franchise et de son franc-parler.

"Avec un gars comme Giannis Antetokounmpo, tu ne peux pas stresser parce que tu as peur qu'il score. Il va scorer, c'est ce qu'il fait. Ce salopard fait 2,18 m et 125 kg. Tu ne peux rien faire contre lui. On pourrait même mettre quatre joueurs sur lui, il arriverait quand même à scorer".

Giannis ne mesure "que" 2,11m, mais le simple fait que des adversaires se le représentent comme plus grand et plus lourd qu'il ne l'est réellement montre bien son impact.

Quand Anthony Edwards parle de prise à quatre, il exagère à peine. Sur cette séquence issue du match de la nuit dernière, on peut voir que les Wolves n'ont parfois pas hésité à tenter de former un mur autour du "Greek Freak" pour tenter de l'empêcher de marquer. Surprise : ça n'a pas fonctionné.

J’ai vu beaucoup de choses dans ma vie mais une prise à 4 sur Giannis une première… surtout vu comment l’action se termine 😳😳 pic.twitter.com/uYoMPkoDxa — 50 Nuances de NBA (@50NuancesDeNBA) October 28, 2021

