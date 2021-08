Incroyable. Patron. Clutch. Les adjectifs et les superlatifs ne manquent pas pour décrire la performance de l'équipe de France, vainqueur de la Slovénie (90-89) cet après-midi à Tokyo. Ils ne manquent pas non plus pour résumer l'action défensive décisive de l'un de ses leaders, Nicolas Batum, auteur d'un contre absolument crucial pour sauver les Bleus. C'est l'Histoire de la sélection qui s'est écrite sous nos yeux avec ce block dans les ultimes secondes de jeu.

Le block fantastique de Nicolas Batum

Allez quitte là-bas, fous moi le camp pic.twitter.com/c7T76zVrZ6 — Thierry Normandie (@TitiNormandie) August 5, 2021

L'action est évidemment déjà culte sur les réseaux sociaux puisqu'elle permet à l'équipe de France de se qualifier pour la finale des Jeux Olympiques, où elle retrouvera le Team USA.

https://twitter.com/FIBA/status/1423265790560595970

Les Bleus en finale grâce à un contre héroïque de Nicolas Batum !