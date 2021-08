O Captain, my Captain ! Nicolas Batum a réussi le contre le plus important de sa carrière, jeudi, à l'ultime seconde de la demi-finale entre l'équipe de France et la Slovénie. Repris dans les dernières minutes d'un match plus que crispant, les Bleus ont tenu le coup (90-89) et se qualifient pour la finale des Jeux Olympiques contre Team USA !

Comme on pouvait s'en douter, l'atmosphère de la fin de partie s'est révélée irrespirable. Luka Doncic (16 points, 18 passes, 10 rebonds), maladroit à la finition (5/18), a quand même réussi à régaler ses partenaires et à faire en sorte que les Slovènes, en tête de deux points à la pause, poussent les Français à dilapider le matelas qu'ils s'étaient constitué après le repos.

On a bien cru qu'Evan Fournier, impeccable en 2e mi-temps (23 points à 8/16) allait porter le poids de la défaite sur ses épaules lorsque sa faute offensive grossière sur Klemen Prepelic a provoqué son expulsion et un comeback slovène. Le même Prepelic (17 pts) a heureusement trouvé le bras implacable de Batum sur sa route au buzzer, alors qu'il s'apprêtait à plier le match sur un lay-up.

Replay : Le block monstrueusement clutch de Nicolas Batum pour envoyer la France en finale !

De Colo, Fournier, Gobert, TLC... Tous des géants !

Cette équipe de France ne méritait de toute façon pas moins que cela. Jamais les hommes de Vincent Collet n'ont paniqué et ils ont collectivement surmonté l'obstacle que représentait cette superbe équipe. Nando De Colo (25 points, 7 rebonds, 5 passes) a été merveilleux, Rudy Gobert a été intraitable dans la raquette (9 points, 16 rebonds et 4 contres) et chacun aura le droit à son concert de louanges une fois ces Jeux Olympiques achevés.

On ne peut pas s'empêcher de saluer la copie de Timothé Luwawu-Cabarrot (15 points, 5 rebonds, 2 interceptions), auteur du panier à 3 points le plus important du match pour donner 5 points d'avance aux Bleus à 56 secondes de la fin, en plus d'une très grosse partition défensive.

Comme l'a dit Nicolas Batum en bon capitaine lors du court rassemblement post-explosion de joie : "Encore un match !". Et quel match... C'est Team USA qui se dressera sur la route de l'équipe de France samedi. Les joueurs sont les mêmes, mais la dynamique a changé dans le groupe de Gregg Popovich par rapport au match de poule remporté par les Tricolores en ouverture du tournoi. La marche est haute, mais rien ne paraît impossible aujourd'hui pour ces Bleus, que l'on n'a jamais sentis aussi proches d'un exploit qui méritera de figurer tout en haut dans la légende de ce sport.

Ils ont rendez-vous avec l'histoire dans 48 heures et on sera là pour les y accompagner. Allez les Bleus !

« Et faudra pas changer pour mettre de l’équitation » - Merci @EvanFourmizz 🙏🙏🙏 — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) August 5, 2021

