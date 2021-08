Team USA détruit l’Australie après avoir tremblé pendant une mi-temps

C'est ce qu'il y a de terrifiant avec cette équipe de Team USA. En quelques instants, elle peut passer d'une bouillie de basket collectif et d'un retard de 15 points à... une désintégration totale de l'adversaire. Après une première mi-temps catastrophique en demi-finale des Jeux Olympiques contre l'Australie, les Etats-Unis ont passé la seconde. Traduction : un 32-10 dans le 3e quart-temps, une large victoire (97-78) et la destruction des espoirs de Boomers pourtant hyper séduisants.

Un homme a maintenu Team USA à flot lorsque les Australiens menaçaient la qualification américaine pour la finale de ces J.O. : Kevin Durant. La star des Brooklyn Nets a porté son équipe sur ses épaules avec une insolente adresse et de l'isolation constante pendant que ses camarades piochaient. "KD" a fini la partie avec 23 points et 9 rebonds à 10/19, avant de passer le relais à Devin Booker (20 points et le meilleur différentiel du match avec +30), Khris Middleton (11 points) et Jayson Tatum (9 pts), tous impliqués dans la remontée puis la démonstration qui s'en est suivie.

Les Bleus effacent l'Italie avec un grand Batum

Patty Mills (15 points) et Dante Exum (14 pts) avaient mis l'Australie sur de bons rails en première mi-temps. Mais le nouveau joueur des Nets et le meneur des Rockets n'ont rien pu faire pour endiguer la furie de Team USA. Les Boomers se battront pour le bronze contre le perdant de la demi-finale entre la France et la Slovénie, programmée à 13 heures (heure française) ce jeudi.

Pour les Bleus ou la troupe de Luka Doncic, la mission sera dans tous les cas compliquée. Cette équipe n'évolue plus avec le même niveau de confiance que celle qui s'est inclinée contre la France en phase de poules.

