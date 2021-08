On se serait bien passé d'un finish stressant, mais l'essentiel est là. L'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi olympique en battant l'Italie (84-75). Au terme d'un match âpre et disputé où les Bleus ont dilapidé leur avance dans le 4e quart-temps, Nicolas Batum et ses coéquipiers ont pris rendez-vous avec la […]

Au terme d'un match âpre et disputé où les Bleus ont dilapidé leur avance dans le 4e quart-temps, Nicolas Batum et ses coéquipiers ont pris rendez-vous avec la Slovénie de Luka Doncic dans le dernier carré.

Il a pour cela fallu se débarrasser d'Italiens qui ont joué dans la lignée de ce qu'ils font depuis le début de la compétition. De l'énergie, de la vitesse et la patte offensive d'artilleurs magnifiques comme Simone Fontecchio (23 points) ou Danilo Gallinari (21 points, 10 rebonds). Ces deux-là ont fait douter les Bleus. D'abord en tout début de rencontre, puisque l'Italie a bouclé le premier quart-temps à +5 après un festival de pertes de balle et d'approximations de l'équipe de France, puis en fin de partie.

Alors que les hommes de Vincent Collet semblaient affirmer leur domination et gérer un avantage autour des 10 points, leurs adversaires du jour se sont rebiffés. L'expérience a parlé en fin de match et globalement sur l'ensemble de la rencontre.

Nicolas Batum en patron two-way

Qui dit expérience, dit Nicolas Batum. Le capitaine des Bleus a rendu une copie de haut niveau. C'est lui qui a réveillé défensivement ses camarades quand l'orage passait au-dessus des Bleus. C'est aussi lui qui a rentré des paniers à chaque fois précieux à trois points pour finir avec la meilleure évaluation du jour (29) et un double-double (15 points, 14 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 2 contres).

"Batman" n'a pas été le seul à se montrer à la hauteur de l'enjeu, bien entendu. Rudy Gobert a fini avec 22 points, 9 rebonds et 2 contres, en plus d'un dunk et de deux lancers qui ont verrouillé le succès tricolore dans le money time. Evan Fournier, malgré une adresse douteuse (7/18), a inscrit 21 points et d'autres comme Thomas Heurtel, Youssoupha Fall ou Timothé Luwawu-Cabarrot, ont été précieux lors de leurs passages sur le parquet.

Maintenant que l'objectif du dernier carré est atteint, le plus dur commence pour l'équipe de France. La Slovénie est supérieure à l'Italie et possède en Luka Doncic la star qui a sans doute fait défaut aux Transalpins pour renverser complètement la situation. La dernière fois que les Bleus et les Slovènes s'étaient rencontrés, Doncic avait 18 ans et son pays avait remporté l'Eurobasket dans la foulée...