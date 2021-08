L'équipe de France a vaincu l'une de ses bêtes noires pour atteindre les demi-finales du tournoi olympique ! Les Bleues ont dominé l'Espagne (67-64) au terme d'un match au cours duquel elles ont pratiquement toujours mené. Les filles de Valérie Garnier ont souffert en fin de partie après un gros comeback espagnol, mais l'abnégation de Gabby Williams, parfaite dans le money time, de Marine Johannès (dont le panier avec la planche en fin de possession à 23 secondes de la fin a été crucial) et de toutes leurs coéquipières a fait la différence.

Battues en poule par le Japon et les Etats-Unis, les Françaises ont resserré la vis pour être bien plus convaincantes dans ce premier match à élimination directe. Au mental, les Bleues ont réussi l'un de leurs plus beaux exploits de ces dernières années, pour effacer la déception de la défaite en finale de l'Eurobasket contre la Serbie il y a quelques semaines.

Une revanche face au Japon dans le dernier carré

En demi-finale, l'équipe de France retrouvera le Japon, sorti vainqueur d'une rencontre fabuleuse et décidée là aussi dans les ultimes secondes face à la Belgique. Si le pays hôte avait pu prendre tout le monde par surprise en phase de poules, il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. Tout le monde a vu la force de frappe nippone et il faudra être particulièrement sur le qui-vive vendredi.

Dans ce match contre l'Espagne, c'est Marine Johannès qui a fini meilleure marqueuse des Bleues avec 18 points et de grosses séquences qui ont démoralisé les Espagnoles. Gabby Williams (11 points) est la seule autre tricolore à avoir atteint la barre des 10 points, mais c'est aussi ce qui a fait la force des Françaises dans ce match. On a vu de la défense, une variété dans la finition et, fait rarissime contre l'Espagne, une vraie solidité mentale.

Il faudra gommer les trop nombreuses pertes de balle (19 contre 13) et laisser moins de rebonds offensifs à l'adversaire vendredi, mais la confiance règne dans le camp tricolore. Dans l'autre demi-finale, Team USA tentera de passer l'obstacle serbe que les Bleues connaissent malheureusement trop bien...

