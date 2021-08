L'équipe de France féminine a réussi l'essentiel, lundi matin, en ne perdant "que" de 11 points (93-82) face à Team USA. Le contrat est rempli grâce à une défaite pas assez lourde pour priver les Bleues des quarts de finale du tournoi olympique.

Si le calcul pouvait paraître "petit bras", il faut féliciter l'engagement et la manière avec laquelle les filles de Valérie Garnier ont tenu tête à la meilleure équipe du monde. L'écart a bien plus souvent tourné autour des 5 points et la France a même plusieurs fois viré en tête dans cette partie.

Simplement, lorsque l'on accepte de jouer un match d'attaque contre une telle armada, il est assez logique de finir par tomber les armes à la main. Pendant toute la première mi-temps, la France a rivalisé offensivement avec les Etats-Unis. La réussite presque insolente d'Endy Miyem (15 points) et de ses camarades a offert un beau spectacle, sans enlever la part de stress liée à cette obligation de ne pas s'incliner de plus de 14 points.

Iliana Rupert a brillé

Par la suite, le combat a été âpre et A'ja Wilson (22 pts), Breanna Stewart (17 pts), Tina Charles (15 pts) et les autres stars du crew de Dawn Staley ont rappelé qu'elles étaient une classe au-dessus en attaque. Les Bleues n'ont jamais vraiment pris l'eau et ont fait le dos rond lorsque Team USA a commencé à monter en régime.

On notera la superbe prestation d'Iliana Rupert, enfin utilisée au-delà de quelques minutes. La future joueuse des Las Vegas Aces, meilleure jeune d'Euroleague, a fini avec 11 points et affiché de belles promesses.

Place maintenant au tirage des quarts de finale, une fois les dernières rencontres de la phase de poules achevées. Dans tous les cas, il faudra montrer un visage aussi déterminé que ce lundi pour espérer quelque chose.

