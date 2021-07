France 87-62 Nigeria

L'équipe de France n'a pas lâché prise, vendredi, lors de leur deuxième match du tournoi olympique. Après la débâcle contre le Japon en ouverture, les filles de Valérie Garnier étaient sous une immense pression au moment d'affronter le Nigeria, un adversaire qui n'avait perdu que de 9 points contre les Etats-Unis au match précédent...

Les Françaises ont retrouvé leurs esprits et suffisamment d'énergie pour faire le job. Emmenées par quatre joueuses (Alix Duchet, Endy Miyem, Marine Johannès et Gabby Williams) à 13 points et la meilleure marqueuse de leur histoire Sandrine Gruda (14 pts), les Tricolores ont étouffé les Nigérianes avec une défense nettement revue à la hausse en termes d'intensité, mais aussi de meilleures transmissions de balle et une finition appliquée.

Grâce à cette victoire, les Bleues se donnent une bonne chance de faire au pire partie des meilleurs troisièmes, même s'il faut désormais affronter l'ogre Team USA et observer ce qui se passera lors de l'autre rencontre entre le Japon et le Nigeria.

France

# Joueurs sur le terrain Min Pts Tirs 2Pts 3Pts LF REB. OFF. REB. DÉF. REB Pd Fte BP In Ct +/- Év.

# Banc Min Pts Tirs 2Pts 3Pts LF REB. OFF. REB. DÉF. REB Pd Fte BP In Ct +/- Év. 6 Alexia CHARTEREAU 11:17 7 3/5 60% 2/2 100% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5 8 Helena CIAK 3:08 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 0 2 1 1 1 2 4 39 Alix DUCHET 25:42 13 5/9 56% 2/2 100% 3/7 43% 0/0 0% 1 1 2 5 0 1 0 0 12 15 4 Marine FAUTHOUX 14:18 4 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 1/1 100% 0 2 2 3 2 2 0 0 13 5 7 Sandrine GRUDA 30:04 14 7/14 50% 7/14 50% 0/0 0% 0/2 0% 1 8 9 3 3 4 0 1 17 14 23 Marine JOHANNES 22:58 13 5/8 63% 3/3 100% 2/5 40% 1/2 50% 0 4 4 4 1 1 2 1 5 19 10 Sarah MICHEL 8:26 3 1/3 33% 0/2 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 2 2 0 1 0 16 6 5 Endene MIYEM 28:43 13 5/11 45% 4/7 57% 1/4 25% 2/3 67% 0 5 5 1 2 1 0 1 20 12 12 Iliana RUPERT 6:48 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 3 3 0 3 1 1 0 6 5 93 Diandra TCHATCHOUANG 11:09 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 5 5 11 Valeriane VUKOSAVLJEVIC 10:56 3 1/2 50% 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 1 1 1 1 0 0 9 3 15 Gabby WILLIAMS 26:31 13 4/10 40% 3/7 43% 1/3 33% 4/4 100% 3 6 9 4 2 2 3 0 15 21 Équipe/Entraîneurs 2 1 3 0 1 Totaux 87 33/66 50% 22/40 55% 11/26 42% 10/14 71% 8 37 45 24 20 15 8 4 116

