Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Bucks : 83-86

Clippers @ Jazz : 111-117

- Les Bucks ne sont pas morts et ont ramené un peu de suspense dans cette série jusque-là à sens unique. Milwaukee est passé à côté de la catastrophe dans ce match très défensif, puisque les joueurs de Mike Budenholzer ont mené de 21 points, avant de se retrouver derrière au tableau d'affichage dans le money time.

C'est là que Jrue Holiday a réalisé l'action la plus clutch depuis qu'il est à Milwaukee. A 11 secondes de la fin, Holiday a réussi un superbe drive avec spin move pour enrhumer Bruce Brown et donner un point d'avance à son équipe.

JRUE GETS TO HIS SPIN MOVE TO LIFT MILWAUKEE IN A THRILLING GAME 3! #ThatsGame #NBAPlayoffs #FearTheDeer pic.twitter.com/P675qmQ0ZR

- Après avoir shooté à 13/43 lors des deux premiers matches, Khris Middleton s'est réveillé de manière spectaculaire. Les 35 points et 15 rebonds de l'ailier All-Star, à 12/25, ont fait la différence. Middleton a fait mieux qu'épauler Giannis Antetokounmpo (33 pts, 14 rbds). Les deux hommes ont marqué 68 des 86 points de leur équipe !

- Milwaukee a réussi à rendre ce match défensif et le 20/50 cumulé de Kevin Durant et Kyrie Irving a facilité cet objectif.

- Il y avait de la tension sur le parquet. PJ Tucker, faute d'avoir pu freiner KD lors des deux premiers matches, s'est dit que lui aboyer dessus pouvait être une option comme une autre.

Kevin Durant and PJ Tucker got right into each other's faces. pic.twitter.com/wB4IvtAUxv

- Le Jazz a fait le job et a encore dû réussir un match quasi parfait pour dominer les Clippers. Utah mène 2 à 0 après un game 2 serré où il a fallu shooter à 56% (dont 51% à 3 points) pour battre des Californiens qui n'ont pas encore donné leur pleine mesure.

Les 37 points de Donovan Mitchell, le record de rebonds en playoffs de Rudy Gobert (20 rebonds avec 13 points et 3 contres), l'énorme travail de Bojan Bogdanovic face à Kawhi Leonard, les 19 points de Joe Ingles, les 24 points de Jordan Clarkson et les 20 paniers à 3 points marqués en équipe sont autant de raisons pour lesquelles le Jazz mène 2 à 0.

Il ne faut évidemment pas du tout enterrer les Clippers, qui ont encore une fois été dans le match quasiment jusqu'au bout, avec un étonnant Reggie Jackson (29 pts) en première gâchette offensive. Paul George (27 pts) et Kawhi Leonard (21 pts) ont encore clairement un niveau supérieur en magasin qu'il va falloir sortir à domicile.

Chris Paul, quelle place dans l'histoire de la NBA ?

Nicolas Batum a joué 27 minutes en sortie de banc pour 7 points, 3 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 1 contre.

- Rudy Gobert a fêté son titre de meilleur défenseur de l'année avec une superbe copie défensive. Le Français était d'humeur à terminer le match sur une interruption et un tir à 3 points vers son propre panier après le buzzer.

DPOY Rudy Gobert ends the game on a steal. Then for fun tries for a 3 after the game.

Crowd chanting MVP during his interview. Jazz fans love this man & this TEAM. #TakeNote # pic.twitter.com/HYk8JtsAhp

— Stephen (@TakeNote__) June 11, 2021