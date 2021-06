Chris Paul, quelle place dans l’histoire de la NBA ?

On ne pouvait pas ne pas se pencher sur le cas Chris Paul, l'homme du moment en NBA, sur sa carrière, sa place dans l'histoire et sa legacy.

Magnifique avec les Phoenix Suns cette saison et encore actuellement en playoffs, Chris Paul est un personnage incontournable de la NBA de la fin des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Antoine Pimmel, Théophile Haumesser et Shaï Mamou ont consacré le 4e épisode du podcast de BasketSession/Reverse à "CP3", sa place dans l'histoire, son niveau actuel et sa legacy.

Allez donc y prêter une oreille ou y jetez un coup d'oeil !

Le podcast en vidéo sur Youtube

Le podcast sur Spotify

