Chris Paul, un chiffre pour illustrer ses playoffs impressionnants

Chris Paul est au sommet de son art. Même à 36 ans, le meneur donne l’impression de pratiquer le meilleur basket de sa carrière. Il n’est peut-être plus aussi tranchant dans ses démarrages mais il n’a jamais été aussi juste. C’est comme si tout devenait trop facile pour lui. D’ailleurs, c’est comme ça qu’il résume son boulot chaque soir.

« Les gars sont ouverts, j’ai juste à faire le plus facile. Je dois juste les trouver », confie le maestro des Phoenix Suns.

Il se la joue modeste. Parce qu’en réalité, CP3 abat un travail monstrueux en menant cette jeune équipe, qui n’est désormais plus qu’à deux victoires des finales de Conférence à l’Ouest. Hier soir, il a donc compilé 15 passes décisives (et 17 points) sans perdre le moindre ballon. C’est incroyable. Mais le plus fou, c’est que ce n’est pas une prestation isolée. Sur les cinq dernières rencontres, il a distribué 53 caviars pour 4 TO seulement.

Chris Paul est à un niveau de gestion et de maîtrise absolument dingue. Il sait exactement tout ce qu’il doit faire sur le terrain pour faire gagner son équipe. Et ça marche.

