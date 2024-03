Les résultats de la nuit en NBA

Hornets @ Cavs : 92-115

Celtics @ Hawks : 118-120

Pistons @ Knicks : 99-124

Nets @ Raptors : 96-88

Wizards @ Bulls : 107-105

Blazers @ Rockets : 92-110

Suns @ Spurs : 102-104

Grizzlies @ Nuggets : 103-128

Mavs @ Jazz : 115-105

Sixers @ Kings : 96-108

Pacers @ Clippers : 133-116

Le classement

Jonathan Isaac, le cheat code défensif du Magic

- Atlanta a réussi l'un des comebacks de la saison ! Les Hawks ont remonté 30 points de retard (68-38 à 4 minutes de la mi-temps) contre les Celtics, qui restaient sur 9 victoires de suite et 20 succès en 22 matches. Boston s'est totalement endormi et a été renversé, avec un shoot à 3 points de Deandre Hunter (24 pts) à 9 secondes de la fin en guise de game winner.

- La lutte pour les places 3 à 5 fait rage à l'Est :

Cleveland s'est remis de la rouste reçue contre Miami en battant facilement Charlotte grâce à un gros match d' Evan Mobley (17 pts, 8 asts, 7 rbds) notamment. Marcus Morris a été éjecté directement pour un coup de coude sur Nick Richards.

(17 pts, 8 asts, 7 rbds) notamment. Marcus Morris a été éjecté directement pour un coup de coude sur Nick Richards. New York a consolidé sa 4e place en attendant que le Magic soit en action et reste à une longueur derrière les Cavs. Les Knicks ont dominé les Pistons au Garden, dans une soirée où Donte DiVincenzo a été à la fête. L'ancien arrière de Villanova a battu son record personnel en NBA (40 pts) et celui du nombre de paniers à 3 points inscrits dans un match par un joueur des Knicks avec 11 (!), devançant désormais Evan Fournier et JR Smith.

- Sans jouer, les Pelicans ont ravi la 4e place aux Clippers, décidément dans une mauvaise passe. Los Angeles a perdu sèchement à domicile contre Indiana et n'arrive plus à gagner à domicile (5 défaites de suite), subissant les assauts de Pascal Siakam (31 pts) et Myles Turner (24 pts) notamment, dans le 4e quart-temps. Seule éclaircie pour des Clippers au complet : le retour de Russell Westbrook après 12 matches d'absence. Les Clippers n'arrivent plus à défendre un caramel et Ty Lue a du boulot sur cette fin de saison régulière.

- Autre bonne opération à l'Ouest, celle de Dallas, qui devance désormais Phoenix puisque :

Les Suns ont été battus à San Antonio contre des Spurs pourtant privés de Victor Wembanyama , au repos pour soigner sa cheville. Jeremy Sochan a sorti l'un de ses meilleurs matches en carrière (26 pts, 18 rbds), avec l'aide de Devin Vassell (26 pts) pour une équipe de San Antonio plus agressive et déterminée que ses visiteurs. Devin Booker (36 pts) et Kevin Durant (29 pts) ont fait de leur mieux, tout en perdant Bradley Beal à 3 minutes de la fin sur une blessure au doigt.

, au repos pour soigner sa cheville. Jeremy Sochan a sorti l'un de ses meilleurs matches en carrière (26 pts, 18 rbds), avec l'aide de (26 pts) pour une équipe de San Antonio plus agressive et déterminée que ses visiteurs. (36 pts) et (29 pts) ont fait de leur mieux, tout en perdant Bradley Beal à 3 minutes de la fin sur une blessure au doigt. Les Mavs ont fait le job sur le parquet du Jazz, avec un triple-double pour Luka Doncic (29 pts, 13 asts, 12 rbds), 27 points pour Kyrie Irving et une grosse défense dans le 4e quart-temps pour limiter Utah à 17 points. C'est la 4e victoire de suite pour Dallas, qui est désormais 7e à égalité parfaite avec les Kings, 6e.

(29 pts, 13 asts, 12 rbds), 27 points pour Kyrie Irving et une grosse défense dans le 4e quart-temps pour limiter Utah à 17 points. C'est la 4e victoire de suite pour Dallas, qui est désormais 7e à égalité parfaite avec les Kings, 6e. Les Kings, justement, ont dominé Philadelphie à domicile, lors d'une soirée marquée par les accomplissements individuels de Domantas Sabonis, auteur de son 25e triple-double (11 pts, 13 rbds, 10 asts) de la saison. Avant lui, seuls Oscar Robertson, Wilt Chamberlain, Russell Westbrook et Nikola Jokic y étaient parvenus. Sabonis a aussi enregistré son 54e double-double consécutif, pour devancer désormais Kevin Love (53) et détenir la plus longue série depuis 1976 et la fusion entre la ABA et la NBA. Nicolas Batum était titulaire pour les Sixers et a joué 21 minutes (0 pt, 3 rbd).

- Denver a conforté sa première place à l'Ouest lors de la réception des Grizzlies. Nikola Jokic n'a eu besoin de jouer que trois quart-temps pour compiler 29 points, 11 rebonds et 8 passes. Les Nuggets ont pu donner du temps de jeu à leur jeune escouade du banc (Watson, Gillespie et Strawther ont joué plus de 20 minutes) et des opportunités à Christian Braun, titulaire en l'absence de Jamal Murray et auteur de 17 points.

- Houston continue son forcing pour déloger les Warriors de la 10e et dernière place qualificative pour le play-in et ne sont pas loin d'y parvenir. Les Rockets ont accéléré en deuxième mi-temps face à Portland pour décrocher leur 9e victoire consécutive et talonner plus que jamais Golden State. Jalen Green a été moins adroit que sur les précédentes rencontres, mais il a tout de même réussi à finir avec 27 points (9/26) et à avoir un impact positif sur le jeu des Texans. La belle histoire continue pour le groupe d'Ime Udoka.

- Dans les matches anecdotiques de la nuit :