Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Hornets : 101-89

Celtics @ Cavs : 104-105

Sixers @ Nets : 107-112

Pistons @ Heat : 110-118

Hawks @ Knicks : 116-100

Pelicans @ Raptors : 139-98

Spurs @ Rockets : 101-114

Pacers @ Mavs : 137-120

Suns @ Nuggets : 117-107, après prolongation

Victor Wembanyama éclipsé par un Alperen Sengun record

- L'exploit des Cavs ! Cleveland a mis fin à la plus longue série de victoires de la saison, celle des Celtics, qui restaient sur 11 succès consécutifs. Ce n'est pas tellement de l'avoir fait, qui est marquant, mais la manière dont ils l'ont fait. Les Cavs ont remonté 22 points de retard dans le 4e quart-temps, portés par... Dean Wade, auteur de 20 pts dans le 4e, soit plus que toute l'équipe de Boston. Plus dramatique encore : les Celtics pensaient pouvoir gagner le match avce deux de lancers de Tatum à 0.7 seconde du terme, mais le challenge posé par JB Bickerstaff a révélé que c'est l'ailier de Boston qui avait créé le contact avec Garland.

La franchise de l'Ohio a réussi ça sans Donovan Mitchell, toujours blessé, puis sans Evan Mobley, touché à la cheville en deuxième mi-temps. Les Cavs reviennent du coup à hauteur de Milwaukee dans la course à la 2e place à l'Est.

DEAN WADE UNREAL 4Q PERFORMANCE 🤯🔥 Dean Wade 4Q: 20 PTS Celtics 4Q: 17 PTS pic.twitter.com/xX4SRy8vsL — Bleacher Report (@BleacherReport) March 6, 2024

- Le choc de la nuit à l'Ouest a tourné en faveur des Suns, qui sont allés s'imposer à Denver en prolongation. Phoenix a d'abord dilapidé 22 points d'avance - comme Boston - mais a trouvé les ressources nécessaires (en d'autres termes appliquer la consigne de "donner le ballon à Kevin Durant") pour l'emporter. Déjà auteur du panier l'égalisation en toute fin de 4e quart-temps, "KD" (35 pts en tout) a inscrit 8 des 15 points de son équipe durant une période d'overtime où les Nuggets n'ont pas existé. Grayson Allen a aussi fait un très gros match (28 pts, 8 paniers à 3 points) pour aider les Suns à réussir ce joli coup qui les conforte à la 6e place.

- Après deux victoires de suite, les Spurs sont tombés sur un os cette nuit. On pourrait dire qu'il s'agit des Rockets, mais le plus juste serait de reconnaître que c'est surtout Alperen Sengun qui a brutalisé Victor Wembanyama et ses camarades. Le Turc est le MVP de la nuit, après son numéro assez fou : 45 points (son record en NBA), 16 rebonds et 5 interceptions, à 19/32. Plus impressionnant encore, le fait que Sengun ait clairement cherché à marquer son territoire face à Wembanyama. Comme le souligne justement Benjamin Moubèche, notre correspondant à San Antonio, le pivot de Houston a marqué "17 de ses 45 points sur des actions où il attaquait directement Victor Wembanyama et 4 points (2/2) sur des possessions où Wembanyama est arrivé en second rideau à la fin de l'action".

Wembanyama, qui était incertain avant le coup d'envoi, a marqué 10 points à 4/10, son plus faible total en 2024, et pris 11 rebonds. A côté de ça, il a quand même enregistré 7 (!) contres.

A CAREER NIGHT FOR ALPEREN SENGUN 👏 🚀 45 PTS (career high)

🚀 19-32 FGM

🚀 16 REB

🚀 5 STL pic.twitter.com/dDzo76vvF4 — NBA (@NBA) March 6, 2024

- Voir Luka Doncic enchainer les triple-doubles avec au moins 30 points au compteur est impressionnant, mais ce n'est absolument pas la bonne formule pour les Mavs. Dallas a subi sa troisième défaite de suite en s'inclinant à domicile devant les hyper offensifs Pacers. Doncic a compilé 39 points, 11 passes et 10 rebonds, mais ça n'a pas empêché les Texans de plier face au collectif d'Indiana, où 9 joueurs ont marqué au moins 10 points, avec un banc particulièrement tranchant (69-32 pour les remplaçants de Carlisle).

- Le Magic s'est emparé de la 4e place à l'Est. D'abord grâce à sa victoire à Charlotte, la 9e en 11 matches, avec 22 points de Paolo Banchero, ensuite à la faveur de la défaite des Knicks à domicile contre Atlanta. Totalement déplumés et avec un cinq McBride-DiVincenzo-Hart-Achiuwa-Hartenstein, les joueurs de Tom Thibodeau ont pris cher d'entrée avec un 33-15 que les Hawks ont pu gérer jusqu'au bout malgré les efforts adverses dans le 3e quart-temps. Jalen Johnson (26 pts) a été de nouveau excellent. L'opération est bonne pour Atlanta, qui restait sur deux défaites face à Brooklyn, son poursuivant principal dans la course au play-in.

- Les Nets, justement, ont repris leur push pour la 10e place, en dominant Philadelphie au Barclays Center. Séchés par les Grizzlies la veille, les hommes de Kevin Ollie savaient qu'ils n'avait pas le droit à l'erreur contre des Sixers qui ont joué sans Tyrese Maxey, qui a rejoint Joel Embiid à l'infirmerie. Après un démarrage poussif, Dennis Schröder et Dorian Finney-Smith ont tracté leur équipe en inscrivant 20 points chacun pour prendre les devants et le dessus. Brooklyn a deux victoires de moins qu'Atlanta et un tie-breaker défavorable, mais le coup reste jouable.

- Miami a pour sa part récupéré la 6e place à l'Est en profitant de la défaite des Sixers. Le Heat est venu à bout des Pistons grâce à un bon finish, en particulier de la part de Jimmy Butler, qui a inscrit 15 de ses 26 points dans le 4e quart-temps, aidé par Bam Adebayo et Duncan Robinson, 18 points chacun.

Evan Fournier a joué 15 minutes en sortie de banc pour 7 points à 2/10.

- Les Raptors ont subi la plus lourde défaite de leur histoire en NBA cette nuit lors de la venue des Pelicans. Toronto a pris 41 points d'écart dans les dents, écrasé par l'adresse de Trey Murphy (10/14 à 3 points) notamment. New Orleans conforte sa 5e place à l'Ouest et revient même à trois longueurs des Clippers.