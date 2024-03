Victor Wembanyama éclipsé par un Alperen Sengun record

Victor Wembanyama a contré Alperen Sengun à cinq reprises ce mardi. Cela n’a pas empêché le pivot des Rockets de lui rentrer dedans et de réaliser un nouveau record en carrière avec ses 45 points. Après deux victoires éclatantes qui semblaient avoir lancé une belle dynamique, les Spurs se sont écrasés à Houston (101-114).

Comme c’est souvent le cas après de telles défaites, Gregg Popovich n’a pas souhaité répondre aux questions des journalistes. « C’est ce qu’on appelle un coup de pied au c*l royal », a-t-il assené au début de son monologue d’une trentaine de secondes. « Le jeune groupe doit comprendre que les matches à l’extérieur sont très différents de ceux à domicile. Cela demande plus de force mentale, et nous n’avions pas cela ce soir. »

Alperen Sengun domine les Spurs

Pour offrir la victoire à son équipe dans ce derby texan, Alperen Sengun s’est surpassé. L’intérieur turc, meilleur marqueur de la rencontre, a inscrit deux nouveaux records en carrière avec 45 points et 5 interceptions, auxquels il a ajouté 16 rebonds, dont 6 en attaque. Avec une efficacité impressionnante de 1,29 point par tir tenté, un chiffre qui dépasse ses standards, sa performance a été la clé de la victoire des Rockets.

Il l’a reconnu après la rencontre : il était particulièrement motivé à l’idée d’affronter Victor Wembanyama. « Je n’ai pas très bien joué le dernier match contre lui. Je n’ai pas vu beaucoup de prises à deux. Ils m’ont juste laissé en un contre un avec Wemby et j’ai fait ce que je sais faire », a résumé le joueur de 21 ans, auteur de 30 points en deuxième mi-temps.

Career highs in points, field goal attempts, and steals. Watch @alperennsengun WORK 👏 pic.twitter.com/4UypZVxNq2 — Houston Rockets (@HoustonRockets) March 6, 2024

Alors qu’il a été contré par le Français à cinq reprises, Sengun n’a pas flanché. Il a inscrit 17 points en l’attaquant directement, avec une réussite de 7/16 aux tirs et de 3/4 aux lancers francs. Pourtant l’un des meilleurs protecteurs de cercle de la NBA, la star des Spurs n’a pu le contenir.

Il a marqué ses 28 points restants lorsqu’il se tenait à distance du meilleur contreur de la ligue :

18 points à 8/11 aux tirs lorsque Wembanyama n’était pas sur le terrain

4 points à 2/2 quand ce dernier est intervenu en second rideau in extremis à la fin de l’action

6 points à 2/3 sur des tirs à trois points grand ouverts

Victor Wembanyama en délicatesse

La présence de Victor Wembanyama, incertain en raison d’une douleur à l’épaule, a été confirmée à la dernière minute. Le rookie n’a cependant montré aucun signe de faiblesse au début de la rencontre. Au contraire, il a inscrit 5 points et 1 contre dès la première minute de jeu, grâce à une lecture et une exécution implacable.

both ends on 🔒 pic.twitter.com/UAKSlgmLUg — San Antonio Spurs (@spurs) March 6, 2024

Après ce démarrage remarquable, « Wemby » a toutefois ralenti. Il n’a ajouté que 5 points à son total, à 2/8 aux tirs, pendant au cours de ses 29 minutes suivantes sur le parquet. Il a terminé avec 10 points, sa quatrième marque la plus faible de la saison.

Le Français semblait en délicatesse physiquement, probablement à cause de son épaule et d’un contact avec Alperen Sengun qui l’a contraint à retourner aux vestiaires avant la mi-temps. Selon Tom Orsborn du San Antonio Express News, les Spurs ont indiqué qu’ils n’avaient aucune blessure à déplorer à l’issue de la rencontre, si ce n’est quelques ecchymoses. Pour la troisième fois seulement depuis son arrivée en NBA, l’intéressé ne s’est pas présenté en conférence de presse d’après-match.

Victor Wembanyama, de retour sur le terrain pour le début du troisième quart-temps, était méconnaissable en seconde période. En 16 minutes sur le terrain, il n’a pas tenté le moindre tir, mais a perdu cinq ballons.

Surtout, le jeu agressif de Houston l’a mis en difficulté. Sengun a provoqué deux fautes rapides après la mi-temps, obligeant le Français à adopter une défense plus prudente. L’approche physique des Rockets l’a poussé dans ses retranchements et l’a tenu à l’écart du panier, si bien qu’il n’a pu tenter que deux tirs sous le cercle.

Les efforts de Dillon Brooks, dont l’impact a été décisif malgré le fait qu’il n’ait pas marqué un seul point, y ont grandement contribué. « Peu importe où [Wembanyama] se trouvait, il avait toujours quelqu’un sur lui. [Brooks] l’a empêché de récupérer le ballon à plusieurs reprises, il l’a poussé hors de ses positions et il s’est battu avec lui au poste », a expliqué Ime Udoka, le coach des Rockets. « Nous avions de bonnes rotations derrière, donc j’ai aimé notre polyvalence en défense […] Cela a commencé avec Dillon, c’est sûr, et ensuite le reste de l’équipe a aussi contribué. »

Même dans les soirées les plus dures, Wembanyama parvient toujours à réaliser quelques exploits. Ce mardi, il a enregistré 7 contres, son troisième plus haut total de la saison. Encore plus remarquable : il a réussi à garder le ballon sur six de ces actions.

San Antonio reste sans solution face au problème Houston

Les Spurs ne sont pas parvenus à élever leur niveau pour compenser la baisse de régime de leur star. À l’exception Malaki Branham, qui a marqué 20 points (son record de la saison) à 8/14 aux tirs en sortie de banc, tous les joueurs ont subi la défense physique de leurs adversaires.

Malaki with the moves 💪 pic.twitter.com/RVFA00j2SA — San Antonio Spurs (@spurs) March 6, 2024

San Antonio a perdu 19 ballons et a réussi à générer seulement 1,02 point par tir tenté — soit 0,1 de moins que leur moyenne, qui est déjà la quatrième plus faible de la NBA. La présence de Houston dans la raquette et l’impact limité de Victor Wembanyama ont réduit leur taux de réussite dans la raquette à 54 %. Ils ont ainsi fini la soirée avec 101 points, l’un de leurs scores les plus faibles de la saison.

« Il faut reconnaître beaucoup de mérite (aux Rockets). Ils ont été physiques du début jusqu’à la fin du match », a souligné Popovich. « Ils nous ont mis dans la boue. Nous n’avons pas très bien réagi, et le résultat est là. »

Le 12 mars, les Spurs auront l’occasion de prendre leur revanche et d’égaliser la série, actuellement à 2-1 en faveur des Rockets.

