Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Hornets : 125-113

Wolves @ Magic : 126-108

Thunder @ Wizards : 121-120

Celtics @ Hawks : 126-101

Heat @ Raptors : 104-112

Cavs @ Bucks : 98-113

Bulls @ Pelicans : 110-124

Rockets @ Mavs : 101-92

Knicks @ Nuggets : 106-103

Warriors @ Suns : 119-130

Shai Gilgeous-Alexander affole les compteurs sans tirer à 3 points

---

- Shai Gilgeous-Alexander est un grand malade. Pas étonnant que le Thunder n'ait aucune intention de le trader et soit déjà sous pression de construire une équipe compétitive autour de lui sous peu. Le Canadien est fantastique tous les soirs et il a remis le couvert cette nuit en inscrivant le panier de la gagne sur le parquet des Wizards.

Jusqu'ici, son style old school semblait lui interdire de prendre des tirs à 3 points. Histoire de montrer qu'il a quand même ça dans sa panoplie, "SGA" en a calé un à 1 seconde du buzzer pour tuer Washington et égaler son record de points en carrière. La copie de l'ancien arrière de Kentucky est à nouveau splendide : 42 points, 7 passes et 6 rebonds à 14/22. Shai est en train de déjà verrouiller une première sélection au All-Star Game en même temps qu'il place OKC à la limite des places qualificatives pour le play-in.

SGA hits a smooth stepback for the game-winner! 🔥 He finished with 42 PTS, 6 REB, and & 7 AST 🔥 pic.twitter.com/SBbmTfhcNi — NBA (@NBA) November 17, 2022

Du côté des Wizards, Bradley Beal va se demander s'il ne porte pas la poisse, puisque Washington restait sur 4 victoires de rang avant son comeback cette nuit...

- C'est assez fou de se dire que Stephen Curry a claqué un match à 50 points mais que les Warriors ont tout de même été battus sans trop de mal. Golden State a gâché la nouvelle nuit de folie de son meneur de jeu en étant incapable de contenir les Suns, finalement tout heureux de pouvoir l'emporter de 11 points. Curry a fait tout ce qu'il a pu (50 points, 9 rebonds, 6 passes à 17/28), mais Golden State n'y arrive pas cette saison à l'extérieur (0-8) et personne n'a vraiment pu l'aider. Pas même Klay Thompson, 19 points, mais à 6/17...

Phoenix a surfé sur le record en carrière de Cameron Payne (29 pts), qui a remplacé Chris Paul au pied levé pour faire mieux qu'aider Devin Booker (27 pts).

Cam Payne went for a career-high 29 PTS while dishing out 7 dimes in the @Suns home win! #WeAreTheValley ☀ @campayne: 29 PTS, 7 AST, 6 3PM pic.twitter.com/Pn7oxWzDEG — NBA (@NBA) November 17, 2022

Voir Stephen Curry à ce niveau d'excellence reste un régal et on vous conseille quand même de vous faire ses highlights.

Stephen Curry put on a SCORING CLINIC tonight, putting up a 50 BALL on 60.7% shooting and knocking down 7 triples! 💦 @StephenCurry30: 50 PTS, 9 REB, 6 AST, 7 3PM pic.twitter.com/0of1hi56dI — NBA (@NBA) November 17, 2022

- On voyait Milwaukee intouchable à l'Est en début de saison, mais ce statut d'épouvantail est en train d'échoir à Boston. Les Celtics ne s'arrêtent plus de gagner et ont décroché une 8e victoire consécutive cette nuit du côté d'Atlanta. Les absences de Marcus Smart et Malcolm Brogdon n'ont pas eu l'air de perturber les leaders de l'Est, qui ont sereinement géré des Hawks dépassés en défense et limités à 101 points.

Derrick White a été très bon dans le cinq : 16 points, 10 passes, 5 rebonds.

- Milwaukee reste tout de même en embuscade. Les Bucks ont enfoncé un peu plus les Cavs, battus pour la 5e fois de suite après leur démarrage canon. L'homme du match se nomme Brook Lopez, auteur de 29 points à 7/9 à 3 points pour épauler Giannis Antetokounmpo, qui n'a pas eu besoin de forcer son talent cette nuit.

Sans Jarrett Allen, absent depuis deux matches, Cleveland est beaucoup moins compétitif en défense et au rebond

- C'est qu'il se passe plutôt bien ce road trip des Knicks ! Alors que l'on annonçait Tom Thibodeau sur un siège éjectable, New York a conquis une deuxième victoire de suite à l'extérieur en allant s'imposer à Denver. Certes, Nikola Jokic était absent, mais les Knicks ont quand même du mérite puisqu'ils n'avaient plus gagné dans le Colorado depuis 16 ans. Julius Randle a été énorme : 34 points, 11 rebonds, 4 passes, 4 interceptions. New York a limité Denver à 19 points dans le dernier quart-temps pour prendre le dessus, ce qui ressemble enfin à l'approche d'une équipe coachée par Thibodeau.

- Depuis que Pascal Siakam est blessé, OG Anunoby a clairement passé un cap. L'ailier des Raptors a été énorme pour aider Toronto à stopper la série de victoires de Miami cette nuit. Anunoby (32 pts, 10 rbds) a signé sa meilleure performance de la saison en orchestrant un run de 21-0 dans le 3e quart-temps qui a laissé le Heat pantois. Le retour de Fred VanVleet (23 pts), malade récemment, a aussi fait beaucoup de bien. Les Raptors sont intraitables à domicile cette saison avec 6 victoires en 7 matches.

🔥 O.G. Anunoby was getting to it for the @Raptors, dropping 32 PTS (13/18 FGM) & 10 REB to lead them to victory! #WeTheNorth pic.twitter.com/T5tIMrT2DN — NBA (@NBA) November 17, 2022

- Sale soirée pour les Hornets, qui ont non seulement été battus à domicile par Indiana sous les coups du trio Haliburton (22 pts, 11 pds)-Mathurin (20 pts)-Turner (20 pts, 10 rbds), mais ont en plus re-perdu LaMelo Ball. Le meneur de Charlotte s'est blessé à la cheville gauche - la même qui lui a fait manquer le début de saison - en fin de match en marchant sur le pied d'un fan...

Théo Maledon a joué 22 minutes en sortie de banc : 7 points, 3 rebonds, 2 interceptions et 1 passe pour le Français, qui réussit des entrées franchement intéressantes ces derniers temps.

- Après avoir touché le fond en termes d'alchimie, les Wolves sont en train de discrètement remonter la pente. Minnesota est allé s'imposer à Orlando pour glaner un deuxième succès consécutif. Anthony Edwards (35 pts) et Karl-Anthony Towns (30 pts) ont été synchrones en attaque, ce qui n'a pas souvent été le cas depuis le début de la saison. Rudy Gobert a apporté 16 points et 8 rebonds dans cette victoire sereine face à un Magic nettement moins effrayant sans Paolo Banchero.

Anthony Edwards had it going from the start, dropping 19 PTS in Q1 on the way to a season-high 35 PTS in the @Timberwolves win! 🐺 @theantedwards_: 35 PTS, 8 REB, 6 AST, 2 STL, 7 3PM pic.twitter.com/7jviZLbIb7 — NBA (@NBA) November 17, 2022

- Pas de Zion, pas de problème. Les Pelicans ont remporté un deuxième match de suite sans leur jeune star, après avoir dominé une équipe de Chicago pas rassurante du tout et vaincue pour la 5e fois en 6 matches. En l'absence de Zion, NOLA s'est appuyé sur CJ McCollum (23 pts), Jonas Valanciunas (22 pts) et Trey Murphy III (19 pts, 10 rbds), qui a signé le premier double-double de sa carrière en NBA.

- Par contre, pas de Luka, pas de victoire... Les Mavs avaient laissé leur superstar au repos cette nuit pour la réception de Houston et ils l'ont payé cash. Dallas a été battu dans l'envie par la lanterne rouge NBA. Les Rockets ont compilé 19 contres (leur meilleur total depuis 1983 !) et ont suffisamment bien défendu pour pousser leurs voisins à shooter à... 30%.

Kevin Porter Jr a été actif (17 points, 11 rebonds, 8 passes). Chez les Mavs, Frank Ntilikina a eu droit à 12 minutes de jeu pour 5 points, 1 rebond et 1 interception.