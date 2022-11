Shai Gilgeous-Alexander affole les compteurs sans tirer à 3 points

Il ne faut pas se voiler la face, avec le tanking attendu de l'Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander ne peut prétendre à aucune récompense. Par contre, sur ce début de saison, le Canadien joue véritablement comme un candidat au trophée de MVP.

Tout d'abord, son équipe parvient à gratter quelques victoires (4-4). Mais surtout, l'arrière enchaîne les performances XXL. Et paradoxalement, dans une NBA de plus en plus axée sur le tir à trois points, SGA parvient à briller sans utiliser cette arme.

Malgré un 7/22 derrière l'arc depuis le début de la saison, il tourne à 32,3 points, 4,7 rebonds et 6,3 passes décisives de moyenne.

"Il est tellement efficace, et je pense qu'il a un bon mélange dans son jeu. Sans aller sur la ligne, attaquer le cercle et profiter des transitions, s'il avait seulement son jeu à mi-distance, je ne pense pas que cela serait tenable sur la durée (sans jouer à trois points). Mais il y a une grande diversité dans son jeu, donc ça peut tenir. Et il a une grande efficacité dans ses tirs. Il fait un excellent travail", a apprécié son coach Mark Daigneault.

En tout cas, avec ses prestations, Shai Gilgeous-Alexander se montre à la hauteur des espoirs placés en lui par OKC. Et aussi de son gros contrat à 179 millions de dollars.

Shai Gilgeous-Alexander formel : il ne partira pas et OKC va rapidement gagner