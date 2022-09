Shai Gilgeous-Alexander est formel : il ne partira pas et OKC va rapidement gagner

Blessé au genou, Shai Gilgeous-Alexander est quand même venu au media day du Thunder lundi. Pour le moment, l'arrière d'Oklahoma City est certain de manquer au moins le training camp, mais on peut imaginer qu'aucun risque ne sera pris à son sujet dans une saison où le tanking semble de mise. Beaucoup imaginent le Canadien comme candidat au départ à court ou moyen terme.

On pourrait le comprendre, après tout. "SGA" a disputé les playoffs lors de ses deux premières saisons en NBA avec les Clippers et le Thunder, pour finalement se retrouver dans une situation de tanking sans perspective de playoffs avant quelques années. Pourtant, l'ancien joueur de Kentucky l'assure : il n'a aucune intention de demander un trade prochainement. Et il prévient : il n'imagine pas sa franchise rester dans la médiocrité bien longtemps.

"On a beaucoup plus perdu de matches que ce que l'on aurait aimé. Ce n'est pas amusant de perdre. Cela dit, je sais ce pour quoi j'ai signé ici. J'ai signé une prolongation pour 5 ans et je ne me suis pas engagé ici en pensant qu'on allait perdre. Je ne pense pas que l'on perdra pendant longtemps. Je crois en cette équipe et je pense que nous allons dans la bonne direction".

S'il est présent assez rapidement dans la saison et que tout clique, Shai Gilgeous-Alexander est tout à fait capable de faire surperformer une équipe. Son état d'esprit est admirable et en ces temps où les stars mécontentes saisissent la première occasion pour demander leur trade, c'est appréciable. On attend quand même de voir si sa psychologie sera la même si le Thunder boucle deux saisons de suite sans s'approcher un tant soit peu du play-in tournament...

