Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Cavs : 116-109

Pistons @ Pacers : 115-129

Knicks @ Sixers : 110-96

Nets @ Raptors : 93-121

Suns @ Mavs : 113-123

Celtics @ Bulls : 129-112

Rockets @ Pelicans : 105-127

Wizards @ Nuggets : 110-130

Hornets @ Jazz : 115-107

Lakers @ Warriors : 110-128

Spurs @ Kings : 122-127

- OKC a remporté le choc de la nuit à l'Ouest, lors de la réception des Clippers. Le Thunder a montré les crocs pour la première de Gordon Hayward (14 minutes : 0 pt, 4 rbds) avec une deuxième mi-temps de feu (68-48) où l'adresse (55%) collective et le talent individuel de Shai Gilgeous-Alexander (31 pts, 8 asts à 12/19), qui a sorti un match de MVP, ont fait la différence. Les 20 points de Kawhi Leonard n'ont pas compendé la maladresse extérieur (12/32) des Clippers, dépassés en énergie et en efficacité après le repos. OKC n'est qu'à une victoire du leader de l'Ouest, Minnesota, grâce à cette 3e victoire consécutive.

SGA was unstoppable in the Thunder's win over the Clippers ⛈️ 31 PTS | 8 AST | 3 3PM | 2 BLK pic.twitter.com/8t6mcHDbkv — NBA (@NBA) February 23, 2024

- En l'absence de LeBron James, économisé pour soigner sa cheville, les Lakers n'ont rien pu faire face aux Warriors. Stephen Curry était en jambes et a dynamité les Angelenos d'entrée avec des gros shoots et une humeur taquine, pour finir avec 32 points et 8 passes. La 6 000e passe décisive de Curry lui a d'ailleurs permis de devenir le 8e joueur de l'histoire de la NBA avec au moins 23 000 points et 6 000 passes, après John Havlicek, Jerry West, Oscar Robertson, James Harden, Kobe Bryant, Russell Westbrook et LeBron James.

C'est la 2e victoire de suite pour Golden State, qui revient à hauteur des Lakers, à la lutte pour la 9e place.

Stephen Curry was ON FIRE in Golden State's win against the Lakers 🔥 32 PTS | 8 AST | 6 3PM | 3 STL pic.twitter.com/fROYCO4386 — NBA (@NBA) February 23, 2024

- Victor Wembanyama a sorti un match assez rare malgré la défaite des Spurs sur le parquet des Kings et est passé à un assist d'un 5x5 : 19 points, 13 rebonds, 4 passes, 5 interceptions, 5 blocks en 31 minutes. Sacramento a dû s'employer pour venir à bout de San Antonio. Incertain car malade, Domantas Sabonis a trouvé les ressources pour enregistrer son 19e triple-double de la saison avec 22 points, 11 assists et 11 rebonds, De’Aaron Fox apportant lui 28 points et 9 passes.

Victor Wembanyama face aux Kings : ◻️ 19 points (8/21 aux tirs)

◻️ 13 rebonds

◻️ 4 passes décisives

◻️ 5 contres

◻️ 5 interceptions À une seule passe du 5x5. Un seul ballon perdu, par ailleurs. pic.twitter.com/mJPmEMtPqE — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) February 23, 2024

- Nikola Jokic est devenu le 4e joueur de l'histoire à faire un triple-double contre chaque team. Lors de la victoire de Denver contre Washington, le Joker a compilé 21 points (à 10/10), 19 rebonds et 15 passes. Une performance phénoménale.

Du côté des Wizards, Jordan Poole a été benché et sortira du banc jusqu'à nouvel ordre, ce qui ne l'a pas empêché de postuler au Shaqtin'a Fool (voir ci-dessous). Titulaire, Bilal Coulibaly a joué 32 minutes sans particulièrement briller : 4 pts, 2 asts, 1 rbd, 1 stl, 1 blk.

jordan poole is trying his best. pic.twitter.com/tqflUziN8W — Rob Perez (@WorldWideWob) February 23, 2024

- Dans l'une des plus belles affiches de la nuit, Dallas a dominé Phoenix et porté sa série de victoires à 7. Comme par enchantement, le fait que Luka Doncic et Kyrie Irving aient pu enchainer autant de matches ensemble pour la première fois de la saison coïncide avec cette bonne dynamique. Les Mavs sont du coup revenus à hauteur des Suns au classement grâce aux 41 points, 11 passes et 9 rebonds de Doncic, Irving apportant 29 points pour répondre à Devin Booker (35 pts) et Kevin Durant (23 pts). KD a d'ailleurs eu une explication avec des fans des Mavs qui l'ont traité de s*****, avant de demander à la sécurité de ne pas les expulser.

Kyrie dans ses œuvres pic.twitter.com/h9une8fbpd — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) February 23, 2024

Donc tu traites un joueur de salope mais derrière tu veux le checker ? Il y a vraiment des fans qui se croient tout permis sous prétexte qu'ils payent leur place pic.twitter.com/OxwmRnzk5i — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) February 23, 2024

- Boston a repris la compétition sur la même dynamique et a conquis une 7e victoire de suite sur le parquet des Bulls. Après une première mi-temps un peu inégale de leur part, les Celtics ont repris les choses en main dans le 3e quart-temps (37-21) en montrant pourquoi ils étaient leaders du général en NBA. Derrick White (28 pts) était particulièrement tranchant cette nuit, Jayson Tatum apportant lui 25 points.

- Les Pelicans ont conforté leur 5e place à l'Ouest en dominant Houston avec un Zion Williamson très en jambes et toujours autant à l'aise dans ce rôle de point forward que lui demande d'occuper Willie Green. Zion a été le moteur de New Orleans avec 27 points et 9 passes, pour une 8e victoire en 9 matches.

- Privé de Donovan Mitchell, Cleveland a subi ce qui n'est que sa 3e défaite en 21 matches lors de la réception d'Orlando. Moritz Wagner (22 pts) et son frangin Frantz (14 pts) ont été les deux Floridiens les plus productifs, dans une partie où les deux équipes ont été très adroites (51% pour le Magic, 55% pour les Cavs).

- Tyrese Haliburton se sent à 100% et ça s'est vu contre Detroit. Le meneur des Pacers (25 points, 13 passes) a activement contribué à la victoire des siens face aux Pistons, avec un 15e match cette saison avec au moins 25 points et 10 passes. Pascal Siakam (20 pts) et TJ McConnell (16 pts), notamment, ont apporté leur écot.

Evan Fournier a joué 18 minutes en sortie de banc pour 10 points et 4 rebonds à 3/4.

- Les Knicks ont retrouvé du jus pendant le break du All-Star Game et sont allés gâchés la première apparition de Kyle Lowry (11 pts, 5 asts) devant "son" public de Philadelphie. C'est une autre star locale, Jalen Brunson, qui a brillé à la fac ce Villanova en Pennsylvanie, qui a brillé. Le meneur All-Star a apporté 21 points et 12 passes, aidé par Bojan Bogdanovic (22 pts), Josh Hart (18 pts, 12 rbds) et Precious Achiuwa (18 pts, 11 rbds). Les Knicks ont été impitoyables à 3 points (18/34).

Nicolas Batum était titulaire pour Philadelphie et a joué 18 minutes sans prendre le moindre tir (3 rebonds, 1 passe, 5 fautes).

- La première de Kevin Ollie sur le banc des Nets n'a pas été particulièrement probante. Brooklyn a été corrigé par Toronto, qui a compté jusqu'à 34 points d'avance. Gary Trent Jr (25 pts) et Immanuel Quickley (24 pts) ont été les deux Raptors les plus en vue.

- On n'arrête plus les Hornets. Charlotte a remporté son 4e match de suite avec son effectif new look post-deadline, en allant s'imposer sur le terrain du Jazz. Miles Bridges (26 pts, 14 rbds), Grant Williams (24 pts) et Brandon Miller (16 pts) ont été les plus prolifiques, les Hornets claquant 20 paniers à 3 points.