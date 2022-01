Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Sixers : 87-105

Wolves @ Warriors : 115-124

- Les Lakers n'ont pas pu affronter les Sixers en full force, puisque si Anthony Davis était bien présent pour son deuxième match de suite depuis son retour de blessure, LeBron James était laissé au repos en raison d'un genou douloureux. "AD" a beau s'être démené (31 points, 12 rebonds, 4 contres), il y a un monde cette saison entre les deux équipes.

Même dans un "mauvais" soir de Joel Embiid - qui a quand même fini avec 26 points, 9 rebonds et 7 passes - en termes d'adresse (9/20 au tir et 8/13 sur la ligne), Philadelphie a encore de la marge par rapport à une équipe bancale comme les Lakers.

Tobias Harris (23 pts), Tyrese Maxey (14 pts, 10 pds, 7 rbds) et George Niang (14 pts) se sont répartis la tâche de faire payer aux Californiens leur défense trop permissive. C'est dans le 3e quart-temps, remporté 34-20, que les Sixers ont pris le large pour de bon.

Joel Embiid and Tobias Harris combined for 49 points as the @sixers win their 3rd straight game! 🔥@JoelEmbiid: 26 PTS, 9 REB, 7 AST, 2 BLK@Tobias31: 23 PTS, 5 REB, 4 AST, 2 STL pic.twitter.com/o4C4O6hGBt

— NBA (@NBA) January 28, 2022