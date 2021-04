Les résultats de la nuit en NBA

Bulls @ Pacers : 113-97

Pelicans @ Hawks : 107-123

Sixers @ Celtics : 106-96

Lakers @ Raptors : 110-101

Grizzlies @ Heat : 124-112

Pistons @ Nuggets : 119-134

Bucks @ Warriors : 121-122

Blazers @ Clippers : 116-133

- Stephen Curry sait qu'il va devoir être héroïque jusqu'à la fin de la saison s'il veut que les Warriors aient une chance de goûter aux playoffs. C'est exactement ce qu'il a été cette nuit, alors qu'il affrontait les Bucks, avec Jrue Holiday, l'un des meilleurs défenseurs NBA, sur le dos et des douleurs au coccyx toujours présentes.

Curry a inscrit 41 points à 14/21 dont 5/10 à 3 points pour mettre son équipe en position de l'emporter contre Milwaukee. Même privés de Giannis Antetokounmpo, les Bucks auraient pu remporter ce match s'ils avaient mieux géré les coups de chaud adverses en fin de partie. Ce sont deux lancers de Kelly Oubre à 7 secondes de la fin qui ont donné l'avantage définitif aux Californiens, 10e et détenteurs virtuels du dernier sésame pour le play-in tournament.

Steph (41 PTS & 5 3PM) was on fire in the Warriors' win 🔥 pic.twitter.com/SMYxTOF603

- Si tous les matches des Lakers en attendant le retour des cadres pouvaient se passer comme celui de cette nuit face à Toronto, Frank Vogel signerait sans doute tout de suite. Los Angeles menait de 34 points après 20 minutes de jeu, grâce à une défense très agressive, une belle adresse extérieure et une répartition du scoring. De quoi gérer la suite du match et même survivre à l'expulsion de Montrezl Harrell dans le 1er quart-temps pour une prise de bec avec OG Anunoby, lui aussi éjecté.

The Lakers and Raptors had to be separated after a physical play between Dennis Schröder and OG Anunoby.

Anunoby and Montrezl Harrell were ejected from the game. pic.twitter.com/hBNxjGyWWv

